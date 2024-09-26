黃國昌不實指控？NCC代理主委翁柏宗：絕無施壓媒體

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民眾黨立委黃國昌於20日立法院質詢時，曝國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗在年節送高級海鮮的費用，是由廣電業者買單；之後黃更加碼爆料，有記者循線找到供貨魚販，證實有媒體購買海鮮，然而該報導卻因「翁柏宗向電視台申訴」被中途抽稿。對此，NCC再度澄清，「壓」新聞是不實指控。黃國昌昨（25）日在網路節目《鄉民大哉問》指出翁柏宗違反立法院上會期通過的《國家通訊傳播委員會組織法》，沒有資格繼續當NCC委員。現又有申訴、抽稿一事，質疑這究竟是向電視台申訴還是施壓。翁柏宗則稱，因為黃國昌質詢，沒有給他現場說明的機會，事後有媒體紛紛來詢問，他才將手邊資料提供給媒體，以平衡報導，絕無施壓。NCC也澄清，翁柏宗購買年節禮物的單據、資料均經秘書室及主計室單位核銷無誤，相關資料均有留存，並已主動全部送至政風單位調查，以釐清案情。