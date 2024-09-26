《江南B-Side》池昌旭「最廢的帥臉」首曝光　11月6日Disney+開播

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▲《江南B-Side》中，池昌旭飾演暗黑解決師「尹吉晧」。（圖／Disney+）

池昌旭、趙祐鎮領銜主演的最新犯罪韓劇《江南B-Side》今（26）日宣布上線日期，正式定檔於11月6日獨家登陸Disney+，劇照及預告也通通釋出，池昌旭「頹廢風」造型相當吸睛。《江南B-Side》中，趙祐鎮飾演的警探「姜董佑」，因為揭發同僚貪汙案而聲名大噪，卻也因此遭受排擠、與家人疏遠，被迫到偏遠地區重建生活。然而，他卻因為一起女性失蹤案，再次回到這個充斥著毒品、剝削、犯罪的黑暗深淵，並與池昌旭飾演的暗黑解決師「尹吉晧」攜手揭露這些罪刑背後的不堪與真相。池昌旭近期憑藉《惡中之惡》、《歡迎回到三達里》等話題作品，在在證明自己是精通愛情、喜劇、動作等各種題材的全能型演員；在《江南B-Side》中，池昌旭以新的造型「頹廢風格」亮相，搭配生無可戀表情，飾演一名掌控江南一帶的可疑掮客，而他也在華麗都市裡最黑暗的地方，度過了最底層的人生。導 演：朴樓利編 劇：朱元奎、朴樓利類 型：犯罪開播日：2024年11月6日－2024年11月27日集 數：8主 演：趙宇鎮（飾演：姜董佑）池昌旭（飾演：尹吉晧）河允景（飾演：閔瑞珍）收 看：Disney+