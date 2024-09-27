會澤倫斯基前拜登宣布軍援　未提放寬深打俄境限制

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統拜登今天在烏克蘭總統澤倫斯基到訪白宮前宣布對烏克蘭提供逾80億美元（約新台幣2545億元）軍援，但沒有提到華府同意烏軍使用美製長程飛彈攻擊俄羅斯境內目標。法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天將在華府向拜登和副手賀錦麗（Kamala Harris）簡報烏克蘭的「勝利計畫」。外界預期拜登會宣布擴大援烏抗俄。拜登在聲明稿中說：「我今天宣布大幅提高對烏克蘭安全援助，以及一系列幫助烏克蘭贏得這場戰爭的額外行動。」拜登承諾的軍援其中55億美元將趕在美國財政年度結束前，於30日進行授權。另外24億美元則會透過「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative），意味相關援助不會立即抵達戰場，因為這些彈藥必須向國防產業業者或夥伴採購，而不是來自美國軍火庫存。拜登也宣布華府將提供基輔遠距遙攻精準彈藥（Joint Standoff Weapon），以強化烏克蘭長程打擊能力。不過，聲明中並未提到基輔期盼已久，希望華府點頭同意烏軍使用美製長程飛彈攻擊俄羅斯領土。澤倫斯基一直強力要求美國同意烏克蘭使用美製長程飛彈攻擊俄羅斯境內目標，但拜登迄今拒絕同意。莫斯科已對此類行動提出嚴重警告。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天透露更新核理論（nuclear doctrine）的計畫，表示將允許莫斯科動用核武回應大規模空中攻擊。基輔當局一直以來仰賴美國作為主要軍事援助國。然而，11月5日美國總統大選結果仍在未定之天。其中，前總統川普過去曾對華府提供基輔數十億美元軍援提出質疑，意味美國對烏克蘭的援助未來恐有變數。任期只剩下幾個月的拜登表示，他下個月將召集烏克蘭盟友在德國進行高階會議，「以就50多個支持烏克蘭防禦俄羅斯侵略的盟邦相關工作進行協調」。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1130926