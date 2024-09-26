美國經濟數據亮眼！緩解華爾街擔憂　美股道瓊早盤上漲逾200點

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美國26日公布第2季國內生產毛額（GDP）成長率終值為3％，略高於經濟學家預期，且最新初領失業救濟金人數為21.8萬人，比前一周減少4千人，創下近4個月來新低。一系列經濟數據表現亮眼，緩解華爾街對於美國經濟放緩的擔憂，也激勵美股26日開盤主要指數齊漲。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲218.05點、約0.52％；標普500指數上漲29.49點、約0.52％；那斯達克指數上漲124.30點、約0.69％；費城半導體指數漲152.56點、約2.97％。根據《CNBC》報導，在讓人樂觀的最新美國經濟數據公布後，股市重新站穩腳步，一系列經濟數據顯示美國經濟仍然穩健，緩解了人們對美國聯準會（Fed）大幅降息是因提前預見經濟放緩的擔憂。摩根士丹利的經理拉金（Christopher Larkin）表示，雖然即使就業市場正在遭遇問題也不會反映在初領失業救濟金的人數上，不過，看到初領失業救濟金的人數創近期新低，一如既往地在穩定市場情緒上發揮作用。拉金也補充自己並非暗示就業市場有問題，認為在看到相反的證據之前，美國經濟軟著陸的希望持續存在。在AI熱潮對記憶體晶片的需求不斷增長的推動下，美光（MU-US）積極的財測報告讓美光股價在早盤一度飆漲17％，創下2011年11月以來的最好單日表現，是26日盤中最亮眼的焦點個股之一。