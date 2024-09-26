環境部跨界辦減塑活動！邀推廣大使王冠閎　齊響應環保新文化運動

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▲環境部沈志修次長為職棒環保日開球。（圖／環境部）

▲沈志修次長跨界攜手奧運代表隊選手、「臺灣蝶王」王冠閎為球賽開球，示範自備環保杯、借用循環杯.。（圖／環境部）

為呼籲減少使用塑膠，環境部攜手中華職棒舉辦「愛棒球也愛地球！」減塑推廣活動，今（26）日在臺北市立天母棒球場，由環境部沈志修次長、資源循環推廣大使王冠閎及主場味全龍球團共同出席開球儀式，盼在職棒賽事的攤位推廣自備環保杯及租用循環杯活動，傳遞永續消費理念，打造「環保新文化運動」，揮出一記記減塑的「紅不讓」。沈志修次長跨界攜手奧運代表隊選手、「臺灣蝶王」王冠閎為球賽開球，示範自備環保杯、借用循環杯，在球迷的熱血參與下，預估本場推廣示範活動將省下約1千個一次性飲料杯。環境部也偕同球團、球場餐飲及飲料業者，鼓勵球迷養成不使用一次性產品、自備重複使用容器的習慣，在活動現場只要自備環保杯或以押金方式借用循環杯，除可兌換限量免費飲品、享有飲料折扣優惠外，還有機會與味全龍啦啦隊Dragon Beauties合影互動，吸引球迷盡心做環保。沈志修次長表示，聯合國全球塑膠公約第五次談判將於今（113）年11月底於韓國釜山登場，減塑已成全球趨勢，臺灣作為全球減塑行動的一員，必須緊跟國際步伐，臺灣111年7月實施連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場應提供消費者自備飲料杯至少新臺幣5元優惠，消費者自備率已提高至17％。今年9月起各縣市飲料店均禁用塑膠一次用飲料杯，預計一年減少約7.9億個。逐步推動減塑的過程，環境部採取多元措施，如辦理市場減塑，全國47個市場推動逛市場減塑3招-買菜自備環保袋、蔬果儘量併一袋、不要每攤都要袋，並透過自備環保袋折價或集點抽獎等方式，預計減少0.65億個塑膠袋。此外，環境部也推動旅宿業者不使用一次性的旅宿備品及塑膠瓶裝水，將於明（114）年1月1日上路，估計一年可減少超過2千公噸塑膠。臺灣蝶王王冠閎今年巴黎奧運改寫我國選手在男子游泳項目的最佳成績，受邀擔任環境部資源循環推廣大使。王冠閎表示，過去曾多次參與淨灘活動，有感大量塑膠危害環境，他在巴黎也觀察到，主辦國法國不僅以循環建材打造水上運動中心，場館也設有飲水機和冷飲機，選手可攜帶符合容量及材質限制的水瓶進入比賽場館，避免產生一次性用品，他也呼籲大家加入減塑行動，為環境盡一份心力。減少塑膠垃圾已刻不容緩，環境部希望凝聚大眾減塑共識，全民響應「環保新文化運動」，使減塑成為新風潮與日常，為地球的永續發展貢獻一己之力。