政大教授李瑞華1億元設「仲尼基金」揚孔子理念　拓創新教學藍圖

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲應用數學系副教授蔡炎龍成為今年度仲尼獎得主。（圖／政治大學提供）

政治大學商學院兼任教授李瑞華設立仲尼傑出教學獎，後來更進一步捐款1億元成立「仲尼基金」延續孔子的理念，並且鼓勵創新教學，而今（26）日舉辦的113年度仲尼獎頒獎典禮暨仲尼基金簽約儀式，是由他與校長李蔡彥，共同頒發榮譽狀與榮譽獎座給予應用數學系副教授蔡炎龍，表彰卓越教學的功力。政治大學表示，商學院兼任教授李瑞華、前校長周行一105年度共同設立仲尼傑出教學獎，主要表彰教學卓越的教師。後來李瑞華更進一步捐款1億元成立仲尼基金，分為5年展開多面向提升教學效益，希望藉此激發教授的教學熱情，也為學校教學發展注入更強動能，持續傳承創新與傳道精神。113年度仲尼獎頒獎典禮暨仲尼基金簽約儀式，是由校長李蔡彥、獎項捐贈人李瑞華教授在商學院玉山國際廳共同頒發榮譽狀與榮譽獎座給予應數系副教授蔡炎龍。政治大學表示，蔡炎龍長期藉由生動、有趣的教學方式，提升同學對於程式與AI的學習動機，深獲學生喜愛。蔡炎龍謙虛地說，自己「譁眾取寵」型的教學方式可讓課堂變得活潑，降低學生在初學程式、AI階段可能面臨的恐懼感。李蔡彥提到，蔡炎龍善於運用科技教學、教學學生數量最多，也以愛心教學著稱。李蔡彥並且感謝李瑞華慷慨捐資，期盼政大能成為國內教學卓越的典範，這筆巨額捐款將為教學創新提供強大支持，對於推動教育發展至關重要。李蔡彥表示，「教學是大學的核心使命，沒有教學與人才培育，知識創新和社會實踐便難以實現。」他說隨著外部競爭日趨激烈，教學成果難以量化評估，許多教學項目過往10年因此受到不同程度的影響，仲尼獎正是為了強調教學的根本價值，提醒回歸教育的初衷。李瑞華致詞強調，仲尼基金延續孔子「有教無類、因材施教、傳道授業解惑」的教育理念，希望通過該基金，不僅幫助教師傳授知識，還能培育學生的獨立思考能力與正向價值觀，應對人工智慧（AI）科技的快速發展與全球局勢變遷的挑戰。政治大學指出，教務處教育部實驗教育推動中心研擬與規劃的仲尼基金，逐步推出一系列措施，包括新進教師傳習、教師社群與觀課活動、典範教師講堂系列以及教學創新工作坊，期望建立一個支持與激勵教師持續成長的環境，而且「仲尼基金」也將保留預算，將由教發中心設計制度，開放全校師生與校友參與優化教學效益的提案，希望通過全員參與，凝聚全校動能優化學校「教」與「學」的生態。政治大學教務長林啓屏說明，仲尼基金的資源將分為4大方向，包括仲尼傑出教學獎、傳道精神深耕、教師支持系統建置、國際教學網絡的對接與教學創新提案，這些資源也將學校塑造成為教學卓越的標竿，並為未來百年教育創新奠定堅實基礎。林啓屏提到，李瑞華慷慨提供的資源有助強化學校的人才培育工作，能讓教師們成為真正的教育典範，教學創新是帶來時代紅利的關鍵，應被落實在每名師生身上，而且通過建設全球教學資源平台，能讓教師獲得更多突破性教學模式的支援措施，更進一步提升全校教學質量。