紐約市長亞當斯被起訴　涉收外國賄賂等5項罪名

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（中央社記者廖漢原紐約26日專電）美國司法部門今天宣布，以收賄、詐騙與收受非法外國競選捐款等5項罪名起訴紐約市長亞當斯（Eric Adams），亞當斯早在當選前已收受外國政府的好處與禮物，不過亞當斯否認有任何不當行為。聯邦調查局（FBI）經過一年多長期調查，今天搜索紐約市長亞當斯（Eric Adams）的官邸，並由紐約市南區聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）說明起訴罪名，公布起訴文件。威廉斯指出，亞當斯從2014年起擔任布魯克林區區長時開始收受不當好處，包括土耳其航空免費座艙升等、豪華飯店住宿，接受昂貴禮物等，經伊斯坦堡轉機前往印度、中國和歐洲等地都由土航包辦，這些好處至少超過10萬美元，亞當斯都未公開申報，還意圖掩飾。為因應土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）訪美，亞當斯當選後向消防部門施壓，土國駐紐約總領事館未經消防部門完成安全查核即核准使用。威廉斯指出，事件相關人等準備在亞當斯明年競選連任時重施故技。他說：「亞當斯完全知情，一再跨越清楚紅線，調查還在進行中。」長達57頁起訴書指控亞當斯涉嫌1項賄賂、1項電信欺詐、1項串謀電信欺詐及2項接受外國競選捐款等罪名。亞當斯在記者會回應遭起訴表示，他已被妖魔化，紐約市民要有耐心等待市府團隊回應。亞當斯被起訴後，多位紐約民主黨高層公開要求他主動辭職。（編輯：楊昭彥）1130927