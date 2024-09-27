籃球／「名門之後」邱靖帥南山高中取勝　媽媽是藝人、爺爺是名將

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2024興富發登峰造極青年籃球錦標賽第2天賽事，首節就以30比11拉開比分，南山高中輕取連雲港外國語文學校，陳均維攻下全隊最高的17分，外加9籃板，「名門之後」邱靖打出不錯表現，表現全能，上場14分鐘就攻下13分、6籃板、4助攻、2抄截、2阻攻。除了家族淵源，邱靖說：「我不是很喜歡高爾夫練球與比賽的方式，感覺有點孤單，我在美國其實也有打籃球，就決定回到台灣打籃球，這半年來感覺還不錯。」邱繼揚砍進31分，外加10籃板、4助攻、3抄截，帶領東泰高中以79：63大勝泰山高中，陽明高中靠著高二許語珊最後12秒籃下放進致勝兩分，以71：69險勝永仁高中，雖然贏球，總教練李台英除了比較在意是不是按照球隊的戰術執行，最重要是「健康」！來自日本的高岡第一以56：85敗給光復高中，長相酷似灌籃高手漫畫中的流川楓，名畑洸星也在球隊扮演流川楓的角色，首戰攻下全隊最高的29分，今天又得到全隊最高的20分與10籃板。灌籃高手漫畫問市時，名畑洸星還沒出生，他說：「在日本，英文老師就說我很像流川楓，我自己也覺得蠻像的，不過我最喜歡的是櫻木花道！」被問起兩人不是世仇，互相看不順眼嗎？名畑洸星笑說：「那是一開始，後來他們感情就好了！」