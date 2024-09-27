經濟激勵美股道瓊漲260點！美光股價狂升近15%　美超微受查股價崩

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美國經濟新數據出爐，顯示經濟表現穩健，緩解人們對聯準會（Fed）可能因經濟放緩而大幅降息的擔憂，美股週四反彈，收盤時主要指數皆漲。綜合《CNBC》等外媒報導，美國第2季國內生產毛額（GDP）成長率最終值為3%，超出華爾街預期；美國上週初領失業金人數也回落至22.7萬人，低於預期的22.3萬，並降至4個月以來新低，顯示勞動市場穩定。接下來就等當地時間週五將公布的個人消費支出（PCE）指數，也是聯準會看重的通膨指標。摩根士丹利的經理拉金（Christopher Larkin）表示，即使就業市場正在遭遇問題，也不會反映在初領失業救濟金的人數上，不過看到初領失業救濟金的人數創近期新低，一如既往地在穩定市場情緒上發揮作用，認為在出現相反的證據之前，美國經濟軟著陸的希望持續存在。26日收盤，美股道瓊指數上漲260.36點，或0.62%，收42175.11點；那斯達克指數上漲108.09點，或0.6%，收18190.29點；標普500指數上漲23.11點，或0.4%，收5745.37點；費城半導體指數上漲177.98點，或3.47%，收5310.50點。焦點個股方面，美光科技（Micron）因業績理想，人工智能技術相關產品銷售強勁，收盤股價飆14.73%，不只撐腰費半勁揚3.47%，多隻晶片股如英特爾（Intel）、博通（Broadcom）、輝達（Nvidia）亦跟著上漲。與美光相反的是，被美媒爆料因涉嫌會計違規，正在接受美國司法部調查的美超微電腦（SMCI），雖然該公司拒絕回應，但受消息拖累，股價狂瀉12.17%，並一度停牌，拖累科技股升勢放緩。