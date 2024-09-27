中共政治局開會商討經濟！力推刺激措施　分析：恐仍不及預期

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中國最高領導人習近平，26日在北京主持中共中央政治局會議，商討當前經濟問題，強調要讓房市「止跌回穩」。與此同時，又有知情人士向外媒透露，中國政府計劃今年發行近2兆人民幣的特別主權債務，作為財政刺激措施的一部分。綜合外媒報導，習近平主持召開中共中央政治局會議，會議紀要於週四下午透過政府網站和官媒發布，激勵A股市場26日午後出現一波強勁拉升，顯示中國資本市場對這次會議的成果普遍感到樂觀。會議召開的同時，又有消息指中國財政部今年將發行2兆元特別國債以激勵財政，疊加前幾天出台的經濟措施，讓外界認為中國政府這次推出經濟政策的力度「超出預期」。《路透社》引述消息人士指出，中國政府計劃今年發行將近2兆的特別國債，其中1兆用於刺激消費，具體支出方式包括：增加家電換新補貼、大型企業設備升級的補貼，以及向有2個或以上孩子的家庭每個孩子（第1個孩子除外）每月提供約800元的津貼等等。另外1兆則用於幫助地方政府解決債務問題。至於其他提振經濟的支持措施，消息人士聲稱，預計最快本週就會對外公布。在那之前，中國政府已經採取了一系列措施，包含下調利率、考慮設立股票穩定基金等，希望能因應通貨緊縮壓力及經濟持續萎靡的困境。不過，《華爾街日報》則分析，中國是在美國聯準會（Fed）開啟降息後才採取行動，這種因應方式仍落後於市場預期，沒有起到引領市場的作用，如果堅持這種模式，中國或許需要更長時間，才能扭轉局面。