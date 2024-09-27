8月就被爆涉嫌會計操縱！美超微傳正遭美國司法部調查　股價又挫

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伺服器大廠美超微（Super Micro Computer），8月遭放空機構「興登堡研究」（Hindenburg Research）發布報告狙擊，聲稱其內部存在「會計操縱」問題，現在又被外媒踢爆正在被美國司法部調查，引發美超微股價波動過大，26日一度停牌。根據《華爾街日報》報導，此次調查尚處於早期階段，「興登堡研究」的指控尚無法被證實，不過，舊金山檢察官近期嘗試聯絡1名，曾指控美超微會計違規、可能掌握相關資訊的前員工，查問方向似乎與帳目違規的指控有關。消息傳出後，美超微26日股價狂瀉12.17%，並一度停牌，拖累科技股升勢放緩。截至發稿時間為止，美超微、美國司法部拒絕針對此事置評。今年8月，「興登堡研究」發布相關報告後，美超微曾予以駁斥，聲稱該報告內容陳述虛假、不準確，但隨即就宣布延後繳交2024會計年度的10-K年報，理由是需要更多時間做內部控制設計、營運成效的評估，讓市場對其疑慮大增，當時股價一度大跌近20％。美超微曾被認為是AI熱潮的大贏家，因為市場相信AI熱潮將帶來伺服器的強勁需求，客戶包括輝達（Nvidia）、AMD、英特爾（Intel）等人工智慧領域的主要參與者 。