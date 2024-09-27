南投「搖滾農村微醺音樂節」 28日登場 與民相約日月潭畔

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲擁有亞洲第一快手美譽的小提琴手黃興直也應邀參加。（圖／縣府提供）

▲南投「搖滾農村微醺音樂節」28日登場，自下午一點至九點的馬拉松演出，要讓民眾嗨翻天。（圖／縣府提供）

又逢金秋時節，正是賞景聽樂微醺好時光。南投縣府28日將於日月潭向山遊客中心舉辦首屆「搖滾農村微醺音樂節」，邀請于浩威、王曈和小提琴家黃興真等人，自下午一點起到晚間九點足足歡唱9小時，同時將展示在地精釀酒類與咖啡，歡迎喜愛音樂民眾，一起在湖光出色的日月潭畔，沈醉酒香與咖啡香的微醺中，享受一場融合音與美景的盛宴。南投縣府農業處蘇瑞祥表示，音樂節的主題為「微醺」，旨在營造一種輕鬆愉悅的氛圍，參加者可以一邊欣賞樂團與演藝人員精彩演出，一邊享受當地特色地酒調飲、咖啡、甜品與美食的香醇滋味。此外，現場還設有各種互動體驗，如農村與綠色餐飲市集、DIY體驗等，讓參加者在聆聽音樂之餘，也能親近自然、體驗農村生活的多元文創產業。蘇瑞祥處長表示，「搖滾農村微醺音樂節」將透過音樂與農村產品的結合，為參加者創造一個放鬆心靈、釋放壓力的獨特空間，帶領民眾深入體驗南投的美景與特色農特產，亮點多多，分述如下：一、頂尖樂團參與演出：包括民視霸氣樂團于浩威、王瞳及多位演藝人員，還有Wonderful爵士樂團、臺灣電提教父黃興真等，帶來一場場激情四射的演出。二、微醺飲料吧：與音樂節同步舉行的地區特色飲料吧，將展示當地的精釀酒類和優質咖啡、以及南投茗茶，提供參加者在音樂中微醺，享受多感官的饗宴。三、農村與綠色餐飲市集：設有農村與綠色餐飲市集，匯集南投特色農產品，以及近年在世界上越來越流行的綠色餐飲美食，兼顧在地與國際，為參加者帶來一場豐富的節日生活體驗。四、農村好物奨不完：參加即可參與『現時限量GO』體驗活動，精彩有趣好物FUN心送！