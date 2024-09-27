民進黨對2位已故黨主席太無情　他感嘆：這個黨的人情味不敢恭維

民進黨28日將迎來創黨38週年，總統兼民進黨主席賴清德日前在中常會勉勵黨公職，要傳承「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神。台灣民意基金會董事長游盈隆說，堂堂執政黨主席的勗勉，竟然只是呼籲黨公職「莫忘來時路，要謹記創黨精神」，顯得相當低調與無奈，且未兩位已故前主席黃信介、施明德太無情。
游盈隆說，如果民進黨所有的紀念活動只流於形式，意義其實也不大。例如今年初剛去世的施明德，民進黨有為他舉行任何公開的悼念活動嗎？施明德已化作千風，民進黨到現在還靜悄悄，那紀念美麗島事件還有甚麼意義？當年如果沒有施明德，會有轟動國內外的美麗島事件嗎？以及接下來的美麗島軍法大審、蔣經國宣布解嚴、開放黨禁報禁、廢除萬年國會等等政治自由化、民主化嗎？
游盈隆說，很多台灣民主前輩私下都有一種感慨，那就是，民進黨對黨內曾經有過重大貢獻的人都很無情，除了施明德，還有我黃信介，領導台灣反對運動，為人大公無私，做事大開大闔，胸襟氣度非比尋常，眾皆折服，是黨外精神的表徵，為民主運動坐牢七年又四個月，民進黨也沒對他特別推崇和表揚。
游盈隆說，雖然有人認為施明德的紅衫軍運動對民進黨有傷害，所以民進黨不公開肯定施明德也是剛好而已，但這種說法除了顯示講這種話的人小鼻子小眼睛、雞腸鳥肚外，沒有任何意義，且若施明德有爭議，那黃信介有甚麼爭議？
游盈隆感嘆，民進黨歷史上英雄豪傑輩出，不僅僅只有黃信介和施明德，「但只要看民進黨是如何對待他們兩人，就大致可看出這個黨的歷史觀與人情味了。民進黨當然有很多優點，但這個黨的歷史觀與人情味我不敢恭維。」
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游盈隆說，很多台灣民主前輩私下都有一種感慨，那就是，民進黨對黨內曾經有過重大貢獻的人都很無情，除了施明德，還有我黃信介，領導台灣反對運動，為人大公無私，做事大開大闔，胸襟氣度非比尋常，眾皆折服，是黨外精神的表徵，為民主運動坐牢七年又四個月，民進黨也沒對他特別推崇和表揚。
游盈隆說，雖然有人認為施明德的紅衫軍運動對民進黨有傷害，所以民進黨不公開肯定施明德也是剛好而已，但這種說法除了顯示講這種話的人小鼻子小眼睛、雞腸鳥肚外，沒有任何意義，且若施明德有爭議，那黃信介有甚麼爭議？
游盈隆感嘆，民進黨歷史上英雄豪傑輩出，不僅僅只有黃信介和施明德，「但只要看民進黨是如何對待他們兩人，就大致可看出這個黨的歷史觀與人情味了。民進黨當然有很多優點，但這個黨的歷史觀與人情味我不敢恭維。」