陳致遠《八尺門》演棒球教練！被他痛批不配：不要邀參加金鐘獎

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▲陳致遠因為打假球風波被開除，客串《八尺門》演棒球教練，政治評論員黃揚明痛斥「不配去金鐘獎」。（圖／翻攝黃揚明臉書）

▲▼陳致遠客串《八尺門的辯護人》飾演棒球教練（圖／翻攝黃揚明臉書）

前職棒球員陳致遠在2010年涉入中華職棒簽賭案「打假球」遭到開除，近日有感前隊友周思齊引退，曬出影片感嘆，被大批球迷炎上，即使刪文無法平息眾怒。政治評論員黃揚明（剝雞）發現，他在《八尺門的辯護人》客串棒球教練，怒斥：「我滿腦子問號，為什麼這劇組居然找來一個曾參與毀滅台灣職棒運動的打假球球員來飾演棒球教練？」黃揚明在臉書指出，他當初看到台劇時，還特地確認片尾名單，確定是陳致遠沒錯，不懂為何劇組要找打假球球員來飾演棒球教練，「最近他的無恥言論引發社會討論後，是不是也該讓演藝圈知道，找打假球的人演戲，也請不要扯上棒球，好嗎？」他也直言，「不要邀請他參加金鐘獎」，最後狠話強調「他不配」。陳致遠曾是兄弟象的明星球員，有「黃金戰士」封號，在2001年和蔡豐安、彭政閔被稱為「黃金三劍客」，創下職棒風潮，不過2009年底爆發打假球事件，被俗稱「黑象事件」，他全盤否認，不過被檢察官在起訴書中以「極度貪婪無恥」痛斥他的行徑，他被球團開除後，3度創業失敗、被控欠錢，之前活躍在綜藝節目跑遍通告。《NOWnews今日新聞》詢問《八尺門的辯護人》劇組，當初找陳致遠飾演棒球教練一事，目前尚未回應。