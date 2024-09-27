為總預算拜會韓國瑜！卓榮泰：時間緊迫很快就會見面

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立法院藍白聯手杯葛中央政府總預算案，至今仍無法付委實質審查，對此行政院長卓榮泰將拜會立法院長韓國瑜，對此卓榮泰今（27）日受訪表示，對於總預算無法付委，自己本身要負起最大的責任，因此非常誠意透過正當管道與韓院長商談，而時間緊迫，認為很快就能見面，談話後有進度會再向外界報告。對於藍白杯葛中央政府總預算，對此卓榮泰受訪表示，連續兩晚與民進黨團委員討論，除了總預算案也談了很多法案政策，當然有段時間大家聚焦在總預算付委，行政院會請部會首長透過各種方式與在野溝通，請他們支持總預算付委。卓榮泰說，經過了一個會期互相了解，雙方也體認到對方的立場，而總預算無法付委，自己要負起最大的責任，因此非常誠意地經過正當必要管道，請韓院長撥冗，商談如何面對兩院互動關係，而時間緊迫認為很快就能見面。卓榮泰表示，要談的不外乎優先法案與總預算，認為韓院長也體認到在國家需要的時候要挺身而出，談話後有進度會再向外界報告。