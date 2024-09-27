郭智輝請假沒去立法院挨轟　卓榮泰：我同意他去的

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經濟部長郭智輝日前率團訪日了解台積電熊本廠進駐情形，本周二、五皆請假無法出席立法院院會，讓國民黨立委砲轟是不尊重立法院，更酸民進黨主席賴清德之前下令綠委要全勤，但部會首長竟可請假。對此行政院長卓榮泰今（27）日受訪說，兩人曾討論過出訪行程的重要性也同意他去，未來會要求部會首長，除非總統召見、重要國際會議或外國行程，此外一律都應該親自出席立法院院會。對於郭智輝訪日請假不出席立法院院會挨轟，卓榮泰緩頰稱，部長也沒有一直請假，確實在2、3個禮拜前，就跟他提及9月底會有一個重要的行程。因為當時立法院的議程雖然沒有訂定完成，也認為應該是在會期當中，兩人討論此行程內容的重要性，「我是同意他去的」。卓榮泰指出，認為部長回國後一定會讓他瞭解，整個行程中為國家、行政院與經濟部能夠帶來更多的對日合作關係，以及民間的產業合作，期待他能夠完成這樣的任務。卓榮表示，未來從下周起，還是遵照以前對部會首長要求，除非總統召見、重要國際會議或外國行程，此外一律都應該親自出席立法院院會。