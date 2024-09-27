賀錦麗最親密盟友！賈伯斯遺孀、矽谷女首富　被譽為幕後關鍵推手

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▲羅琳與民主黨的關係長期以來都相當不錯，2022年還曾獲拜登總統頒發總統自由勳章，是美國最高的平民榮譽。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國總統大選只剩1個多月，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），在與川普進行首次面對面交鋒辯論後聲勢看漲，有望成為美國史上首位女總統。有外媒介紹道，已故蘋果前執行長賈伯斯的遺孀、矽谷女富豪羅琳（Laurene Powell Jobs），不只是民主黨多年盟友，也是賀錦麗崛起的關鍵推手，2人的交情早在賀錦麗剛開始競選舊金山地區檢察官時就已開始。綜合《紐約時報》、《財星》報導，羅琳多年來一直支持民主黨的總統候選人，在丈夫賈伯斯過世後，繼承了他在迪士尼和蘋果的股份，如今淨資產達到115億美元，是世界上最富有的女性之一。然而，羅琳的名氣不僅僅源自賈伯斯遺孀這個身分，羅琳還創立了專注於教育、移民改革、環境、媒體新聞、健康的組織「艾默生」（Emerson Collective），是知名的慈善家暨投資家。除了商業投資，羅琳和艾默生組織，過去幾年也大力資助民主黨，自2020年以來已向民主黨候選人和其他基金，捐贈了超過340萬美元。羅琳不只是民主黨的支持者，也與賀錦麗交情深厚， 光是2023年，她就為拜登和賀錦麗連任競選捐了3筆款項，金額將近100萬美元。儘管羅琳一直相當低調，也很少接受媒體採訪，但多位知情人士透露，羅琳相當看重友情，而賀錦麗就屬於那個朋友圈，2人是20年的老朋友，羅琳甚至在拜登退選一事也發揮了關鍵作用，為賀錦麗上位騰出了空間。知情人士也指出，羅琳只大賀錦麗1歲，2人同在舊金山灣區崛起，一路走來惺惺相惜，不只支持賀錦麗競選舊金山地區檢察官，還一同參與華府維護女性墮胎權的大遊行，政治理念非常契合，她們與同一批矽谷菁英都有往來，也會互邀參加家庭聚會。若此次賀錦麗真的勝選，羅琳功不可沒。