總預算遭杯葛！綠委證實卓榮泰、韓國瑜已碰面「內容非常正向」

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立法院藍白聯手封殺中央政府總預算，無法付委實質審查，對此行政院長卓榮泰今（27）日上午受訪表示，由於時間緊迫將儘速拜會立法院長韓國瑜商談，而民進黨立委吳思瑤證實，兩人上午在立法院碰面，韓院長也願意向在野兩黨進行溝通，過程約10多分鐘，「一早就獲得很大的溫暖跟正向回應」。藍白聯手杯葛中央政府總預算，對此卓榮泰表示時間緊迫，會儘速拜會立法院長韓國瑜，稍早吳思瑤受訪時證實，兩院院長在立法院以會面，商討總預算無法付委一事。吳思瑤透露，過程中非常和氣與順利，也感謝院長韓國瑜請了咖啡與蛋糕，行政部門立場就是希望儘速付委，也都做好準備在審查過程中以最大的誠意來做說明。吳思瑤表示，上午兩院院長會面約10多分鐘時間，過程中韓院長給予非常正向的回應，會擔起責任，以立法院長的高度，力求總預算可以在國會議事殿堂進行審查，也願意向在野兩黨溝通與，一早就獲得很大的溫暖跟正向回應，對此卓榮泰向韓國瑜表達感謝之意。