不只郭智輝不甩全勤令！這3部長立法院會也請假　韓國瑜說重話了

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藍白日前聯手退回中央政府總預算案，總統兼民進黨主席賴清德下軍令狀，要求綠委應全勤出席院會、委員會，但經濟部長郭智輝不甩全勤令，連續兩次院會請假，今日立法院會還有外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、原民會主委曾智勇全都請假，立法院長韓國瑜裁示，除了迫切公務需要親自處理外，部會首長不宜請假，希望各部會遵照辦理。立法院今日邀請行政院長卓榮泰及各部會首長進行施政總質詢，由於經濟部長郭智輝連續兩次院會請假，引發在野黨立委不滿，在進行總質詢前，韓國瑜先請秘書長周萬來報告部會首長請假狀況，除郭智輝外，還有3部會首長都請假，請副首長出席。針對國民黨團對於經濟部長連續請假的會議詢問，韓國瑜表示，依照立院職權行使法規定，行政院長、副院長、各部會首長應親自出席院會並被質詢，因故無法出席，應在開會前說明必須請假的理由跟行政院長批准的請假書。韓國瑜表示，基於對憲法的尊重，以及立法委員質詢權利，除了飛出國或迫切公務要親自處理無法出席，部會首長不宜請假委由副首長出席，立法院前有函文政院通知各部會首長遵照辦理，請政院確實處理。藍委在立法院議場內高喊「譴責經濟部長！」隨後就開始由民進黨立委蔡其昌進行第一棒總質詢。