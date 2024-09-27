台北國際秋季旅展9/27登場　住宿券最優3折、韓國旅遊每人1萬元

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▲雀客國際酒店集團旗下Rodeo直火燒烤餐酒館，主打菜色Rodeo焰燒牛小排雙人餐券，優惠價1,500元，並加送兩張陽明山平日雙泉泡湯券。（圖／雀客國際酒店集團提供）

▲寒舍艾美1樓探索廚房平日自助午或晚餐吃到飽，原價1,859元，旅展特價1,650元，下殺87折。（圖／資料照，可樂旅遊提供）

▲易飛網推出「雪中藏王樹冰5日」行程，每人3萬9,900起。（圖／易飛網提供）

2024台北國際秋季旅展於今（27）日至9月30日一連四天在世貿一館盛大登場。民眾到現場除了可以找優惠行程、搶住宿餐券，還可觀看由台灣廚藝美食協會、中華美食交流協會主辦的「台灣國際廚藝美食挑戰賽」。《NOWnews今日新聞》整理必買的住宿券、吃到飽等餐券，以及旅行業者推出的優惠行程，相關資訊一次看。推出一泊二食雋永禮券，超殺優惠只要3折，超值優惠價4,990元起，就能享受吃飽睡好、泡湯等多重享受。消費者可選擇入住北部的雀客藏居台北陽明山紗帽溫泉房、雀客旅館 台北杭州，或宜蘭的礁溪麒麟酒店，雀客藏居台中大墩與承攜行旅高雄六合館等，享受各館特色美食與精緻服務。另有品牌餐券，包含今年新開幕，主打視覺與味覺帶來雙重享受的Rodeo餐酒館，首推500元現金套券，優惠加碼買四送一，一套5張只要2,000元。餐廳主打菜色焰燒牛小排，也順勢推出「Rodeo焰燒牛小排雙人套餐」，端出空前優惠限時3.5折起，相當於只要1,500元就能大啖牛小排，還加碼再送兩張陽明山平日雙泉泡湯券。「雀客藏居 台北陽明山雙泉泡湯券」推出9張組合，旅展價 6,000 元，現省3,600元，無平假日使用限制，讓消費者在任何時間都能享受溫泉的舒適與放鬆。彩虹座通用自助下午茶餐券，原價1,155元，旅展特價999元，下殺85折。彩虹座通用自助午晚餐券，原價1,928元，旅展特價1,580元，下殺81折。彩匯自助餐廳平日自助午餐吃到飽(假日加價$150) ，原價1,760元，旅展特價1,520元，下殺86折。彩匯自助餐廳平日晚餐吃到飽(假日加價$180) ，原價2,090元，旅展特價1,799元，下殺86折。1樓探索廚房平日自助午或晚餐吃到飽，原價1,859元，旅展特價1,650元，下殺87折。1樓探索廚房假日自助午或晚餐吃到飽，原價2,079元，旅展特價1,920元，下殺92折。露天風呂SPA暢遊單人券，原價1,500元，旅展特價599元，下殺4折。一日饗樂單人券，原價2,150元，旅展特價1,500元，下殺69折。輕悠遊雙人一泊一食，原價13,200元，旅展特價8,299元，下殺62折。親水景觀套房平日住宿券，原價12,200元，旅展特價4,680元，下殺38折。親水景觀湯屋平日泡湯券，原價2,300元，旅展特價1,100元，下殺47折。2人湯屋90分鐘泡湯券，原價2,800元，旅展特價1,800元，下殺64折。2人一泊一食住宿券，原價1萬9,635元，旅展特價7,800元，下殺39折。典雅客房一泊一食(2024)，原價7,920元，旅展特價4,200元，下殺53折。室內湯屋/露天風呂泡湯券(2024)，原價800元，旅展特價523元，下殺65折。推出澎湖團體自由行4日，挑戰市場最低價2,999元起；沖繩機加酒4日11,900元起（含稅），第2人再折2,000元：東京機加酒5日13,900元起（含稅），第2人再折2,000元。富國島5/6日23,900元起（含稅），第2人再折2,000元。其中超優惠有「。「雪中藏王樹冰5日」每人3萬9,900起，搭乘纜車前往神秘的藏王樹冰世界，親眼見證壯觀的雪白樹冰景象。並祭出限時下殺優惠：國外團體，兩人同行，第二人最高折1萬；國內旅遊最高第4人免費以及眾多精美贈禮以及重磅現場抽獎，下單滿1萬即可現場抽好禮，最大獎可把越南峴港雙人來回機票帶回家。推出春節最高省1萬元優惠，還有參加越南參團就送百萬旅遊金（越盾），團體旅遊免萬元，