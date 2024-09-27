7-11泰奶霜淇淋回歸！教師節今起連5天買一送一　思樂冰第2杯10元

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▲7-11自10月2日起再攜手來自米其林一星餐廳頌丹樂聯名推出全新「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲思樂冰也推出全新口味「神秘綠風味思樂冰」，酸甜比例黃金調和，打造首支酸感風味思樂冰。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11泰式奶茶霜淇淋回歸！使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯帶出泰奶道地風味，並且即起（27日）至10月1日限時5天，霜淇淋不限口味買一送一；思樂冰、酷聖石複合店3oz冰淇淋、酷聖石霜淇淋今起至9月29日則有第2件10元。7-11霜淇淋新口味揭曉了，再度攜手來自米其林一星餐廳頌丹樂聯名，回歸「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，使用泰國直輸原物料，忠實呈現道地泰奶茶的香氣與風味，今年特別再加濃茶香，讓每一口都充滿濃郁泰式風情。相較於上次的「泰奶霜淇淋」，《NOWnews》記者實際品嚐，茶味更加濃厚，相較上次甜度較低一些，能品嚐到更像泰式奶茶的風味。即起歡慶教師節，7-11霜淇淋自9月27日至10月1日推出5天不限口味通通買一送一；思樂冰、酷聖石複合店30Z 冰淇淋、酷聖石霜淇淋則於9月27日至9月29日共3天推出第2件10元，邀請老師與學生分享歡樂時光。7-11思樂冰也推出全新口味「神秘綠風味思樂冰」，酸甜比例黃金調和，打造首支酸感風味思樂冰，呈現青蘋果的最佳風味，不過實際記者實際品嚐，甜味還是多過於酸味，喜歡酸甜口味的民眾可以嚐鮮一波。全家10月霜淇淋新口味則是傳出將會與UCC咖啡聯手合作，開賣「UCC咖啡口味霜淇淋」，雙口味搭上「小農牛奶」久違回歸。讓咖啡控網友也紛紛表示：「哇！最喜歡的咖啡終於要出現了！再拼月吃25支」、「好期待」、「大家期待嗎？又是不適合小朋友的口味啦」。