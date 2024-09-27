國際情勢雖看漲　下周汽油、柴油估調降0.2元、0.3元

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受到以色列大規模轟炸黎巴嫩，以及中國央行將下調存款準備金率 0.5 個百分點等情勢影響，雖然國際油價看漲，但經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估實際調降0.2元、柴油調降0.3元。參考價格為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.7元。累算至9月26日之7D3B週均價為74.28美元，較上週74.13上漲0.15美元；新台幣兌美元匯率31.921較上週31.936升值0.015元。因以黎衝突加大，中國央行將下調存款準備金率 0.5 個百分點，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元，柴油調漲0.3元；但經過油價平衡機制，汽油預估實際調降0.2元、柴油調降0.3元。中油預計在9月29日週日中午12時公布下週實際油價調整幅度，可詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。