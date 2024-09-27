外資再加碼逾200億！三大法人同買260億　台股漲97點、日K連4紅

國際情勢雖看漲　下周汽油、柴油估調降0.2元、0.3元

記者鍾泓良／台北報導

▲受到以色列大規模轟炸黎巴嫩，以及中國央行將下調存款準備金率 0.5 個百分點等情勢影響，國際油價看漲。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到以色列大規模轟炸黎巴嫩，以及中國央行將下調存款準備金率 0.5 個百分點等情勢影響，國際油價看漲。（圖／美聯社／達志影像）
受到以色列大規模轟炸黎巴嫩，以及中國央行將下調存款準備金率 0.5 個百分點等情勢影響，雖然國際油價看漲，但經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估實際調降0.2元、柴油調降0.3元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
參考價格為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.7元。

累算至9月26日之7D3B週均價為74.28美元，較上週74.13上漲0.15美元；新台幣兌美元匯率31.921較上週31.936升值0.015元。

因以黎衝突加大，中國央行將下調存款準備金率 0.5 個百分點，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元，柴油調漲0.3元；但經過油價平衡機制，汽油預估實際調降0.2元、柴油調降0.3元。

中油預計在9月29日週日中午12時公布下週實際油價調整幅度，可詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

中油今年財務難翻正　盼「亞鄰最低」油價機制能有調整

金價飆新高後拉回！瑞銀估今年底衝上2600美元　油價上看87美元

趕緊去加油！下週油價漲幅曝光　估汽油漲0.2元、柴油漲0.3元

國內通膨未解、國際燃料走跌　學者：仍支持台電合理反映成本

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載