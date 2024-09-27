徐乃麟大砲敢言！「輸不起」引全民公憤　曾爆氣嗆粉絲：有種私約

徐乃麟近期因在節目上嗆聲楊繡惠「妳最賤」而遭粉絲炎上，不少人湧入他的臉書砲轟，事件鬧得沸沸揚揚。事實上，一向直率敢言的徐乃麟過去也有過許多爭議事件，像是2014年他怒轟太陽花學運是「掛羊頭賣狗肉」，引發輿論撻伐、2017對藝人唐從聖怒飆5字經以及今年初遭粉絲酸「上法院比吃飯次數多」，讓徐乃麟氣到放話要和對方私下單挑。
徐乃麟轟林飛帆「掛羊頭賣狗肉」 骨子裡搞台獨
2014年由臺灣的大學學生與公民團體共同發起「太陽花學運」，展開長達24天的抗爭行動。徐乃麟當時發表對學運的看法時，痛批學運領袖林飛帆、陳為廷「掛羊頭賣狗肉」，假學運之名行台獨之實，一番言論掀起大批粉絲罵聲，正反聲量都有。
唐從聖「輸不起」3字惹怒徐乃麟 狂飆國罵2分鐘
藝人唐從聖2017年錄製節目《天才衝衝衝》時，因說了「乃哥你是不是輸不起」惹怒徐乃麟，他當下情緒失控暴走、狂飆國罵長達2分鐘，連唐從聖的母親都罵進去。這段畫面被工作人員側錄流出後，立刻瘋傳到各大網路論壇，掀起輿論風波，事後徐乃麟也緊急召開記者會道歉，不過也有人認為誠意不足。
徐乃麟遭嗆「上法院次數比吃飯多」 隔空飆罵：有種私約
徐乃麟今年初開設線上麻將課程，不料卻遭粉絲留言留言挑釁：「這個自以為是的老男人、牌品差、小動作又多，而且錯誤百出。」讓徐乃麟不滿反問：「請問你為什麼還要看影片？不要躲在後面說別人，有種的話多說一些，我肯定告你。」
對此，該名網友不以為意狠酸：「你上法院的次數比吃飯的次數還多。」瞬間點燃徐乃麟的火氣，與對方一來一往互嗆，最後甚至氣到放話「私約」，讓粉絲全看傻眼。
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2014年由臺灣的大學學生與公民團體共同發起「太陽花學運」，展開長達24天的抗爭行動。徐乃麟當時發表對學運的看法時，痛批學運領袖林飛帆、陳為廷「掛羊頭賣狗肉」，假學運之名行台獨之實，一番言論掀起大批粉絲罵聲，正反聲量都有。
唐從聖「輸不起」3字惹怒徐乃麟 狂飆國罵2分鐘
藝人唐從聖2017年錄製節目《天才衝衝衝》時，因說了「乃哥你是不是輸不起」惹怒徐乃麟，他當下情緒失控暴走、狂飆國罵長達2分鐘，連唐從聖的母親都罵進去。這段畫面被工作人員側錄流出後，立刻瘋傳到各大網路論壇，掀起輿論風波，事後徐乃麟也緊急召開記者會道歉，不過也有人認為誠意不足。
徐乃麟遭嗆「上法院次數比吃飯多」 隔空飆罵：有種私約
徐乃麟今年初開設線上麻將課程，不料卻遭粉絲留言留言挑釁：「這個自以為是的老男人、牌品差、小動作又多，而且錯誤百出。」讓徐乃麟不滿反問：「請問你為什麼還要看影片？不要躲在後面說別人，有種的話多說一些，我肯定告你。」
對此，該名網友不以為意狠酸：「你上法院的次數比吃飯的次數還多。」瞬間點燃徐乃麟的火氣，與對方一來一往互嗆，最後甚至氣到放話「私約」，讓粉絲全看傻眼。