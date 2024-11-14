為實現居住正義，賴清德上任後宣布「8年百萬戶租屋家庭支持計畫」延長至2026年，50萬戶提升至75萬戶。實施至今，獲得不少正面反饋，尤其是對於低收入和中產階級家庭來說，經濟壓力有所減輕，讓更多人能夠負擔得起租屋。
不過，這項計畫也引發質疑聲浪，有人認為補助金額不足，無法完全解決高租金的問題；另一方面，部分地區的租屋市場仍緊繃，租金持續上漲，導致政策效果不如預期。此外，也有人對租屋補助是否能夠根本解決居住正義的問題持保留態度，呼籲政府應進一步加強社會住宅的建設。到底租屋補貼是什麼？怎麼申請？帶您一次了解！
新租屋補貼計畫 門檻降低、人數擴大、金額加碼
政府從2022年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，透過隨到隨辦、資格放寬。像是家庭成員定義、房屋認定放寬、申請年齡下修至18歲、舊案帶入及不需房東身分證號等機制，希望讓更多人有機會申請。檢視是否符合申請租金補貼資格
補貼金額依租屋所在地及租屋人身分分3級，每戶每月最高2000元至8000元，但不得超過實際租金。另外要特別要注意的是，申請人的「家庭成員的平均月所得」，平均月所得必須低於所在縣市公告的金額，才符合補助資格：
台北市：5 萬 7039 元
新北市：4 萬 8000 元
桃園市：4 萬 7931 元
台中市：4 萬 6416 元
台南市：4 萬 2690 元
高雄市：4 萬 3257 元
金門縣、連江縣：3 萬 9309 元
其他縣市：4 萬 2690 元
租屋補貼申請相關網址
審核查詢進度
檢視資格及金額試算
申請租金補貼
租屋補助反讓房東變相漲租？國土署：僅6%有上漲此情形
針對租屋補貼，有民眾表示這樣只會導致房東因為要報稅變相漲租，對此內政部國土管理署則表示，住宅法中訂有公益出租人制度，若房客申請租金補貼，則房東自動成為公益出租人身分，可享有所得稅額度減免、自用住宅及土地稅率等三稅優惠，藉此降低房東可能因成本增加而漲房租的預期心態。
國土署也補充，依據現行租金補貼用戶資料，自2022年起續約至2023年之租賃契約，僅約6%有上漲情形，顯示租金補貼政策並未造成租金明顯上漲。此波租金上漲主因是全球物價指數波動所帶動。另外，外界在討論租屋市場租金上漲議題時，多數會涵蓋剛使用2~3年的新成屋，或使用5~10年的新古屋，其屋齡輕且承租戶的所得或許比較高，付出的房租也相對較高，但這類族群通常薪資所得也較高，不會是領取租金補貼的對象。
為了保障租屋族，內政部也提醒，房客申請租屋補助不需經過房東同意，房東更不得無故增加稅金！若房東拒絕申請租屋補助，申請人可依消保法第 12 條、民法第 247 條之 1 拒絕房東的要求；另外，在住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項規定，租約期間房東不可漲價或要求房客負擔稅金費用，如遇到房東惡意漲價，可依消保法第 17 條主張合約無效，並提出檢舉與申訴。
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《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
想關心更多攸關青年的政策和議題，趕快報名2024/11/26《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請副總統 蕭美琴、日本參議院議員、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，並由金鐘獎主持人「視網膜」主持對談。出席嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。
手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum
●活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
●活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
●免費名額有限、提供參與證明！！
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新租屋補貼計畫 門檻降低、人數擴大、金額加碼
政府從2022年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，透過隨到隨辦、資格放寬。像是家庭成員定義、房屋認定放寬、申請年齡下修至18歲、舊案帶入及不需房東身分證號等機制，希望讓更多人有機會申請。檢視是否符合申請租金補貼資格
- 適用18歲以上租屋族
- 新戶隨時可辦，舊戶免申請
- 合格家戶自申請日起補貼
- 中央撥款直接入帳
- 申請無需提供房東身分證字號
- 無稅籍或地政資料者可用切結書處理
- 開放：2023年7月3日 上午9時。
- 截止：2024年12月31日 下午5時止。
補貼金額依租屋所在地及租屋人身分分3級，每戶每月最高2000元至8000元，但不得超過實際租金。另外要特別要注意的是，申請人的「家庭成員的平均月所得」，平均月所得必須低於所在縣市公告的金額，才符合補助資格：
台北市：5 萬 7039 元
新北市：4 萬 8000 元
桃園市：4 萬 7931 元
台中市：4 萬 6416 元
台南市：4 萬 2690 元
高雄市：4 萬 3257 元
金門縣、連江縣：3 萬 9309 元
其他縣市：4 萬 2690 元
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租屋補助反讓房東變相漲租？國土署：僅6%有上漲此情形
針對租屋補貼，有民眾表示這樣只會導致房東因為要報稅變相漲租，對此內政部國土管理署則表示，住宅法中訂有公益出租人制度，若房客申請租金補貼，則房東自動成為公益出租人身分，可享有所得稅額度減免、自用住宅及土地稅率等三稅優惠，藉此降低房東可能因成本增加而漲房租的預期心態。
國土署也補充，依據現行租金補貼用戶資料，自2022年起續約至2023年之租賃契約，僅約6%有上漲情形，顯示租金補貼政策並未造成租金明顯上漲。此波租金上漲主因是全球物價指數波動所帶動。另外，外界在討論租屋市場租金上漲議題時，多數會涵蓋剛使用2~3年的新成屋，或使用5~10年的新古屋，其屋齡輕且承租戶的所得或許比較高，付出的房租也相對較高，但這類族群通常薪資所得也較高，不會是領取租金補貼的對象。
為了保障租屋族，內政部也提醒，房客申請租屋補助不需經過房東同意，房東更不得無故增加稅金！若房東拒絕申請租屋補助，申請人可依消保法第 12 條、民法第 247 條之 1 拒絕房東的要求；另外，在住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項規定，租約期間房東不可漲價或要求房客負擔稅金費用，如遇到房東惡意漲價，可依消保法第 17 條主張合約無效，並提出檢舉與申訴。
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