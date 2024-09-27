李亦伸專欄／為了台灣職籃未來好「合作非合併」！這才是上上之策

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▲TPBL台灣職業籃球大聯盟秘書長齊文駿將與PLG陳建州會面。（圖／記者朱永強攝）

台灣職籃PLG聯盟桃園領航猿教練卡米諾斯球隊開季媒體日震撼發言，「台灣職籃兩聯盟應該把偏見放一邊，為台灣籃球更好發展，兩聯盟11隊合併為一個聯盟，不管是球迷還是球員都期待看見更精采對抗和比賽。」，2024年五月台灣職籃兩聯盟PLG和T1曾經想過合作或合併，多次會商紛紛擾擾找不到平衡點和共識，最終PLG六隊有三隊出走，T1五隊也走了一隊。PLG現在只剩領航猿、富邦、台鋼、鋼鐵人四隊，T1名稱三年走進歷史，更名TPBL台灣職籃大聯盟，目前TPBL有七隊包括中信、夢想家、攻城獅、台新、台啤雲豹、海神、國王。兩聯盟相互對抗、競爭，各有戰略、比賽風格和行銷宣傳，球迷也有不同選擇，我認為這不是壞事，反而更好更有競爭力。兩聯盟「合作」而非「合併」，在市場、球迷、比賽風格、實力、網路聲量相互競爭刺激，而不是11隊合併共組一個聯盟。在台灣，沒有競爭和相互比狠比投資比勝負的合併，往往失去動力，反而更爛甚至爛成一窩。台灣職籃市場有自己獨特文化和人性，企業老闆非常熱情喜歡主導一切，所有人都是領薪水夥計，聽令行事，所用非人或爛咖累積形成同溫層，也在腐爛部分球團根基和經營決策。兩聯盟各自獨立，例行賽互打主客場，賽事更有變化，兩聯盟競爭話題滿檔，季後賽各自打出聯盟冠軍，再進行台灣大賽爭總冠軍，這就是完美合作模式。沒必要11隊合併為一個聯盟，兩聯盟各自保有立場和自身利益，沒什麼不好，拿出實力和投資，展現行銷戰略和執行力，兩聯盟各自努力共同合作，這樣的合作模式比合併更完美。怕輸就要更努力，想贏就要展實力，低迷就得做出改變，高峰如何永久持續，台灣職業籃球需要這樣的文化和競爭，比狠勁比投資比執行力比戰略，在合作、多贏、互惠基礎上，共同創造產業能量和版圖，讓每個企業和球團都能最大獲利。在台灣玩職籃，獲利當然不是賺錢，獲利指的是投資效率最大化，企業形象和社會公益跟著提升，養出更多球迷和社會認同，塑造更多球星，累積出很有說服力的籃球文化和國家隊實力。我認為卡米諾斯的意思不一定是「合併」，兩聯盟「合作」其實就是大家俗稱合併，但合併11隊只能有一個老闆和領頭羊，合作兩聯盟還可以各自保有不願妥協立場和自身利益，更有機會和未來性。自身利益很重要，不願被併立場和尊嚴更重要，合作非合併更容易解套，這才是上上之策。