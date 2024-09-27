直擊／李準基十指緊扣台妹：我愛妳我是妳的人！見記者狂比大愛心

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▲李準基看到《NOWnews今日新聞》記者在拍他，瘋狂對鏡頭放電、愛心連發。（圖／記者朱永強攝）

▲▼李準基在桃園機場與粉絲互動，簽名、比愛心、自拍、十指緊扣樣樣來。（圖／記者朱永強攝）

▲粉絲用台語說「我是你的人」，李準基感到好奇摸著下巴，現學現賣「我是你的人」。（圖／記者朱永強攝）

韓星李準基明（28）日晚間將在「TICC台北國際會議中心」舉辦粉絲見面會，今（27）日搭乘OZ711班機提早抵台做準備，11點16分落地桃園機場第二航廈後，他走到接機大廳看到300至400名粉絲熱烈歡迎他，李準基雙手一舉感到不可思議，就直接在現場開啟簽名會，握手、十指緊扣、簽名、擊拳、自拍等要求來者不拒，當他聽到粉絲用台語喊「我愛你」，他也立刻用台語回應，有粉絲立刻接話「我是你的人」，李準基停下腳步再聽一遍後秒回：「我是妳的人！」現場互動超過7分鐘，場面十分壯觀。李準基相隔5年再來台，其實他今天抵台後，原本要走環宇VIP離開桃機，但今日凌晨突臨時改變計劃，決定走一般通關，為的就是想跟好久不見的歌迷見面。他一現身接機大廳，尖叫聲此起彼落狂喊：「歐巴！」李準基舉高雙手一臉不敢相信，眼前畫面竟然布滿人山人海，他開心的墊起腳尖瘋狂揮手，再走近大家收花、收禮物，有粉絲拿出簽名筆與物件索取簽名，他也是大方接下，滿足各方的要求，甚至「單膝下跪」在粉絲自製的大布條上簽名，「寵粉王」名號當之無愧。除了簽名還不夠，他還一一跟粉絲十指緊扣、擊拳，關係彷彿親人朋友，他甚至認出死忠粉絲，立刻用中文對熟面孔：「好久不見！」一名歌迷突然對著他用台語喊「我愛你」，聽得懂的李準基也用台語回應「我愛妳」，一旁的粉絲問他：「你會去逛夜市嗎？」他表示非常想去，該位粉絲就用台語喊出：「我是你的人！」這5字台語終於難倒男神，好奇的李準基立刻停下簽名會，請對方再說一遍，聽懂後秒回：「我是妳的人！」走去保母車的路上，許多粉絲提出自拍要求，他也一一接下手機跟大家自拍，看到遠處還有驚喜布條，李準基更是拿出自己的手機，高舉雙手拍下遠方美景，還跟粉絲開起玩笑「拿對方的手機拍粉絲的臉」，零距離的甜蜜互動，也讓媒體看傻眼。等到「機場小型粉絲見面會」結束後，李準基前往保母車的路上，看到記者跟拍，他大方對著鏡頭「連發愛心」，心情相當好。李準基年少時是跆拳道好手，高中曾是國家代表隊，直到有一天跟朋友看了話劇，萌生要當演員的夢想，儘管父母反對，他仍從釜山遠赴首爾參加無數場徵選，落選次數高達200次，最後成功以平面模特兒身分出道。2005年，他獲得參演電影《王的男人》的機會，因為作品在當年突破1230萬觀影人次，李準基因此受到關注。他後續代表作包含《我的女孩》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《武法律師》、《惡之花》等，是南韓影視圈的一線男星。自我要求高的李準基，為了戲劇角色需求，努力維持凍齡外貌與精壯身材，他過去出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，已經多年不吃碳水化合物，「這是拍動作戲所悟出的祕訣，親自上陣拍動作戲時，常會受傷或是發炎，因為麵粉或碳水化合物容易誘發身體發炎症狀，後來就試著戒掉碳水化合物。」他後來以豆腐為主食，完全不碰澱粉，維持此飲食習慣長達7年、8年。他戒掉泡麵8年的毅力讓人嘖嘖稱奇，李準基則說：「最初的1年到2年真的非常辛苦，不過，我親身體驗到保持這樣的狀況對我有很大的幫助，所以直到現在已經8年了，這個習慣似乎變得自然而然。我並不是完全不攝取碳水化合物，而是禁止吃米飯和麵粉，所以現在這樣的生活方式已經不算太困難了。雖然泡麵是我非常喜歡的食物，但已經有超過8年沒有吃過，如果真的非常想吃，我會用蒟蒻麵代替泡麵來解決。大部分的時間我每天只吃一頓飯，拍攝時會吃兩頓，但基本上食量減少了，用餐時間也不會超過30分鐘。大家！都盡情吃你們想吃的食物吧，我也希望有一天能回到享受碳水化合物的幸福生活。」演出時間：2024年9月28日（六）18：00演出地點：台北國際會議中心TICC演出票價：VIP 8800（實名制）、5800、4800、3800、2800售票時間：2024年8月11日（日）12：00售票系統：KKTIX