向拜登、賀錦麗提緊急請求！澤倫斯基訪美　分析：把握最後機會

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▲美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗，在與澤倫斯基會晤時，重申對烏克蘭的支持。（圖／美聯社／達志影像）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），本週到美國參加聯合國大會，並於26日分別與總統拜登（Joe Biden）、賀錦麗（Kamala Harris）會談。分析認為，這可能是他說服一位善於接受的美國總統，相信烏克蘭能達成戰爭目標的「最後機會」。根據《CNN》報導，在處理烏克蘭的議題上，賀錦麗有意凸顯她與川普的鮮明對比，比如在與澤倫斯基會晤時，賀錦麗便意有所指的暗示，她的共和黨對手（川普）將迫使烏克蘭迎合蒲亭（Vladimir Putin）的要求：「我國有些人希望烏克蘭放棄大部分主權領土，要求烏克蘭接受中立地位，並迫使烏克蘭放棄與其他國家的安全合作關係。」賀錦麗並重申，自己對烏克蘭人民的支持「堅定不移」，會持續與烏克蘭站在一起，確保烏克蘭打贏這場戰爭，強調國際社會不能在沒有烏克蘭參與的情況下，做出關於如何止戰的決定。另一方面，川普則聲稱將於當地時間27日，在紐約與澤倫斯基會面。有熟知澤倫斯基行程的消息人士透露，澤倫斯基原本預計參加完聯合國大會就離開美國，但現在準備多待一天。分析指出，儘管澤倫斯基在訪問美國期間，一直有尋求與包括川普在內的共和黨人建立關係，但那是因為他明白11月的大選，將為他覓得烏克蘭獲勝的方法，帶來了「新的緊迫性」。而川普近日在搖擺州造勢期間，則頻頻針對烏克蘭大力批判，不只嗆澤倫斯基是世界最偉大推銷員，還稱俄羅斯打仗最終會贏，批評澤倫斯基拒絕為了終結戰爭「達成協議」。美國總統拜登則在澤倫斯基到訪白宮前，宣布對烏克蘭提供逾80億美元（約新台幣2545億元）的新軍援，以加強烏克蘭未來與俄羅斯談判時的地位。報導提到，拜登通常傾向於做出賦予烏克蘭新能力的決定，但如果川普獲勝，11月大選後，美國對俄烏戰爭的態度可能將發生重大變化，所以眼下美烏2國的官員都相信，沒有什麼時間可以浪費了。