吳宗憲62歲大壽！罕見同框最美小女兒　她穿細肩背心飛吻獻祝福

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▲吳奕佳（右）在IG曬出替老爸（左）慶生照片，她穿著白色細肩帶小可愛，嘟嘴和父親與生日蛋糕合照。（圖／吳奕佳IG）

▲吳宗憲曾公開稱讚小女兒是三姊妹中最美，連鹿希派都表示爸爸偏愛最小的妹妹。（圖／吳奕佳IG）

本土天王吳宗憲育有3個寶貝女兒吳姍儒（Sandy）、吳則含（Vivian）、吳奕佳（Olivia）以及兒子鹿希派，昨（26）日吳宗憲過62歲大壽，昨傳聞中最受寵的小女兒吳奕佳曬出替老爸慶生照片，照片中她穿著白色細肩帶小可愛，嘟嘴依偎在吳宗憲身旁，父女感情看起來相當好。吳姍儒先前公開3姐妹合照後，小妹吳奕佳的長相引發粉絲熱議，粉絲紛紛誇讚她的五官精緻，氣質非常清新。昨日吳宗憲迎來62歲生日，吳奕佳在IG曬出為他慶生的照片，畫面中吳宗憲手拿金光閃閃的麻將造型蛋糕，露出開心笑容，吳奕佳則身穿白色細肩帶背心，俏皮嘟嘴依偎在爸爸身邊。貼文曝光後，許多人也留言為憲哥獻上祝福：「祝福妳爸爸能夠幸福快樂」、「永遠的local king生日快樂」、「Olivia姊姊，祝福福你爸爸憲哥生日快樂每天笑口常開」、「這蛋糕真的讚。」鹿希派先前在節目中透露，吳宗憲最疼愛小女兒吳奕佳，原因是當年生下吳奕佳後，吳宗憲的演藝事業才開始嶄露頭角，這讓吳宗憲覺得小女兒是他的福星。因吳奕佳喜歡小狗，吳宗憲便一口氣買了13隻狗。此外，有一年吳奕佳過生日，吳宗憲忙著回去工作，就直接把黑卡的附卡交給她隨便刷，直到今年幾個月前吳奕佳才還給吳宗憲那張附卡。而吳宗憲也曾在節目上公開心中3名寶貝女兒的顏值排行，他表示：「老三Olivia是第一名，老二Vivian是第二名。」