日護衛艦通過台灣海峽　媒體人總結5字「老子不忍了！」

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日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」昨日通過台灣海峽，更是第二次世界大戰後，日本國防力量首次通過引發熱議。對此日本資深媒體人矢板明夫認為，原因不外乎與中國有關，近日來包括派偵察機侵犯日本領空、日男童在中國遭襲身亡與中國軍機繞台威脅日本周邊安全，日方此舉有向中國表達不滿、提出警告的意思，總結5字就是「老子不忍了」。對於日護衛艦通過台灣海峽，矢板明夫表示，這是第二次世界大戰以後，日本的國防力量第一次通過該海峽。是一件值得全世界關注的大事。也提及自已上周與台灣一位企業家吃飯，剛好談到這個話題，企業家質疑在地緣政治上和台灣沒有什麼關係的法國、德國、荷蘭等歐洲各國的軍艦，都跑來台灣海峽給中國施壓，為什麼和台灣關係這麼好的日本自衛隊不來？沒想到才說沒幾天，日本的軍艦就出現在台灣海峽了。矢板明夫分析，認為日本選擇這個時機這麼做原因有三。第一，中國軍方的態度咄咄逼人，前不久，竟然派偵察機侵犯日本領空，這種挑釁行為，已經引起了日本社會的高度不安；第二，中國國內多年以來全方位實施反日仇日教育，引發蘇州、深圳的日本人學校人員受到暴徒襲擊，一名10歲男童傷重去世，中方非但沒有表示絲毫歉意，反而態度惡劣，在外交場合居高臨下羞辱日本，引發眾怒。​第三，中國軍機近年來頻頻騷擾台灣海峽、升高地區緊張局勢，已經威脅到了日本的周邊安全。日本海上自衛隊穿越台灣海峽，有向中國表達不滿、提出警告的意思。矢板明夫指出，從二戰結束70多年以來，日本一直在軍事上低調行事，不希望刺激中國。但沒想到，習近平政權得理不饒人、步步緊逼，日本現在正值自民黨總裁選舉期間，國內民族感情容易激動的時刻，這一次自衛隊的軍艦穿越台灣海峽，透露出的信息可以總結成五個字「老子不忍了」，因為一切責任都在中方。