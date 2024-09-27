特企／台灣Pay前進韓國廣受好評　近12萬店家享最高20%回饋

TWQR韓國掃碼購物服務自今年1月正式啟用以來，快速成為最受台灣民眾歡迎的旅韓必備支付工具，在韓國使用「台灣Pay」享有「超強20%現金回饋」、「免跨國交易手續費」、「即刷即扣帳務清晰」、「通路多方便好用」等優點，難怪讓民眾愛不釋手，知名YouTuber「一隻阿圓」、「韓勾ㄟ金針菇」也大力推薦。已導入店家目前已近12萬間店家，像是連鎖超商、連鎖咖啡廳、免稅店等通通囊括在內，今天就特別幫大家盤點5大訪韓必買店家：
４大連鎖超商（CU、GS25、7-Eleven、emart24）：
韓國擁有全世界最高的超商密度，造訪韓國一定會到的店就是超商啦！不論是想買道地的韓式燒酒、超高人氣的香蕉牛奶或是各種韓式泡麵、零食，來到超商絕對是不會錯的；今年到12/31在CU超商用台灣Pay消費滿2萬韓元還可享現折1萬韓元的優惠（限量5,000個名額）。
新世界免稅店：
出國怎麼可以不到免稅店大肆採購一番！身為韓國四大免稅店之一的「新世界免稅店」更是非去不可，店內品牌眾多，像是最紅的Gentle Monster 墨鏡、知名保養品牌雪花秀等等都可以在新世界免稅店找到，買下來接近台灣的６折價，大家千萬不要錯過。
Ediya Coffee：
Ediya Coffee是韓國本土最大連鎖咖啡廳，經常能在各韓劇中看到他顯眼的藍底白字招牌，平易近人的訂價加上香淳好喝的飲料，來到韓國逛街逛累了找一間Ediya Coffee進去稍作歇息準沒錯。
HBAF杏仁果專賣：
超夯的韓國杏仁果專賣品牌，五花八門的口味、可愛有趣的外包裝，來到韓國必買的伴手禮非他莫屬，有來到明洞的朋友可以到HBAF的明洞旗艦店逛逛，現場的超大杏仁果公仔真的太可愛啦！而且即日起到113/12/31前用台灣Pay消費滿額還送專屬造型購物袋！
Wiggle Wiggle：
韓國文創品牌Wiggle Wiggle透過浮誇的設計成功吸引民眾目光，不論是它的造型原子筆、小花造型折疊卡片，設計都非常新奇又有趣，來首爾一定要特別到明洞的Wiggle Wiggle門市走走，超吸睛的蘋果綠外牆、可愛的小花、小熊裝飾，就好像來到遊樂園一樣，讓人不禁想一探究竟。
台灣Pay已成為遊韓的必備好物，用行動支付不僅便利有回饋，不用換現金，就能買好買滿，已經支援台灣Pay韓國掃碼購物服務的銀行包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、元大銀行、三信銀行及花蓮二信等14家機構，後續還有更多銀行及電子支付機構將加入。更多優惠詳情及活動辦法，請見台灣Pay官網 。
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韓國擁有全世界最高的超商密度，造訪韓國一定會到的店就是超商啦！不論是想買道地的韓式燒酒、超高人氣的香蕉牛奶或是各種韓式泡麵、零食，來到超商絕對是不會錯的；今年到12/31在CU超商用台灣Pay消費滿2萬韓元還可享現折1萬韓元的優惠（限量5,000個名額）。
新世界免稅店：
出國怎麼可以不到免稅店大肆採購一番！身為韓國四大免稅店之一的「新世界免稅店」更是非去不可，店內品牌眾多，像是最紅的Gentle Monster 墨鏡、知名保養品牌雪花秀等等都可以在新世界免稅店找到，買下來接近台灣的６折價，大家千萬不要錯過。
Ediya Coffee：
Ediya Coffee是韓國本土最大連鎖咖啡廳，經常能在各韓劇中看到他顯眼的藍底白字招牌，平易近人的訂價加上香淳好喝的飲料，來到韓國逛街逛累了找一間Ediya Coffee進去稍作歇息準沒錯。
HBAF杏仁果專賣：
超夯的韓國杏仁果專賣品牌，五花八門的口味、可愛有趣的外包裝，來到韓國必買的伴手禮非他莫屬，有來到明洞的朋友可以到HBAF的明洞旗艦店逛逛，現場的超大杏仁果公仔真的太可愛啦！而且即日起到113/12/31前用台灣Pay消費滿額還送專屬造型購物袋！
Wiggle Wiggle：
韓國文創品牌Wiggle Wiggle透過浮誇的設計成功吸引民眾目光，不論是它的造型原子筆、小花造型折疊卡片，設計都非常新奇又有趣，來首爾一定要特別到明洞的Wiggle Wiggle門市走走，超吸睛的蘋果綠外牆、可愛的小花、小熊裝飾，就好像來到遊樂園一樣，讓人不禁想一探究竟。
台灣Pay已成為遊韓的必備好物，用行動支付不僅便利有回饋，不用換現金，就能買好買滿，已經支援台灣Pay韓國掃碼購物服務的銀行包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、元大銀行、三信銀行及花蓮二信等14家機構，後續還有更多銀行及電子支付機構將加入。更多優惠詳情及活動辦法，請見台灣Pay官網 。