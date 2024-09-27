特企／大葉高島屋百家專櫃改裝迎戰周年慶

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為迎接即將到來的30週年慶，大葉高島屋自8月起展開全面改裝。隨著「她經濟」崛起，針對女性市場精心策劃，重點升級一樓珠寶、化妝品及女鞋配件區，並同步改造地下一樓的糕點禮品區。知名連鎖咖啡品牌星巴克，也提前在9月21日正式開幕，首日便創下品牌同類型門市開幕業績的兩倍。大葉高島屋表示，此次改裝調整幅度超過百家櫃位，近六成新櫃為天母獨家品牌，透過全方位的升級改造及品牌引進，期望在周年慶期間締造亮眼佳績。大葉高島屋一樓改裝融入了「陽光、空氣、水」的生命元素設計，營造出充滿生機的購物空間。珠寶區以日本慢活美學為設計靈感，營造出低調奢華的空間氛圍，以滿足現代女性消費者的多元需求，提供全新的五感體驗。引進品牌包含D&D Jewelry、J'code真愛密碼、引雅、法蝶、點石齋、晶綺水晶、展岱珠寶等。女鞋配件區是此次改裝的另一大亮點，空間設計靈感來自潺潺流水，代表不斷演進的時尚潮流，引領每位女性顧客都能在此，找到屬於自己的完美鞋款。大葉高島屋作為「天母百貨最大女鞋天堂」，引進了超過20家國際知名品牌與2家國際選品店，齊全尺碼與款式，將近2萬多雙鞋款，如同萬國博覽會。包括法國的Palladium軍靴、英國的FitFlop美型舒適鞋，以及美國的Steve Madden等，提供從舒適到時尚的多元選擇。地下一樓的糕點禮品區同樣煥然一新，推出與東京同步的甜點專用客席「馬卡龍大道」。該區設有24個座位，舒適座椅、雅緻裝潢，如同在巴黎街頭露天咖啡座，優雅品味各地美味糕點。新進品牌包含榮獲國際食品iTQi認證的木耳露品牌「O卡桑」，ICA世界巧克力大賽亞太區金獎的巧克力品牌「ORIGIN 連淨」，百年福岡老店、日本主婦最愛調味料品牌「茅乃舍」等等，餐飲部分，還有「日本橋浜町食事処」預計10月3日登場。此外，APP會員使用大葉高島屋聯名卡於2024年下半年期間，累積消費滿10萬元，即可參加抽獎，獎品包括市價約8萬元的1英兩黃金、市價約36,900元的iPhone 15 Pro，以及價值1萬元的大葉高島屋電子抵用券等豐厚獎品。