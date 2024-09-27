台塑四寶市值大縮水剩「1家富邦金」　謝金河曝南亞轉型方向

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面對中國產能全開的殺戮，台塑四寶從盈轉虧，股價也隨之出現至少腰斬等級的下跌。不過，儘管台塑四寶市值大縮水，財信傳媒董事長謝金河表示，看到南亞轉型從高毛利、利基產品切入，是很好的起步。謝金河以「南亞跨出一小步」為題發文表示，昨（26）日前往高雄參加全球台商經濟論壇，在現場看到南亞擺出的攤位，展示綠色建材、各種包材，就連巧克力的包材也有，以及各種電子產品保護膜、晶圓保護膜、特殊剝膜液，標籤膠布及各種保健用品、食品等。謝金河大讚表示，這是台塑集團轉型的一小步，也許短期內對業績貢獻不大，但這符合我一直以來的想法，縮減大色貨產品，從高毛利，利基產品切入！這些昔日台塑看不在眼裡的不起眼產品，都呈現在展場中，我覺得這是很好的起步。謝金河指出，這些年，台股不斷往上走，但台塑四寶股價卻逆勢走低。過去台灣前10大企業市值排行榜，台塑集團至少有3家，台塑石化更是一直排在第4，南亞、台塑則落在7到9名之間。但近年受到中國產能全開的殺戮，台塑四寶由盈轉虧，撞擊到的是股價出現至少腰斬等級的下跌。謝金河表示，台塑四寶股價大幅滑落，市值大縮水，目前台塑化市值4877億元，排名第14名。南亞3442億元，排名第27名。台塑3221億元，排名第34名。台化2459億，排名第51名。即使將台塑四寶加起來，市值只有1.4兆元，幾乎是一家富邦金控多一點點，「這是不可思議的市值大縮水」。面對這些前所未見的巨大衝擊，台塑企業現任總裁王文淵也承受空前壓力。這次看到南亞的轉變，這是很好的一小步。