特企／王品藝奇推秋季鮭魚套餐鹽麴鮭魚佐煙燻乳酪　豐富味覺體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀

在日本文化中，「當旬」深具意義，旬（Shun）描述了食材在季節中的最佳狀態，更是代表著人應與自然和諧相處，尊重食材本身的天然風味及時節，展現日本文化對季節性食材的重視與喜愛。王品旗下日料品牌「藝奇 和牛岩板燒日本料理」秉持這樣的理念，一年四季精選當旬食材，無論在口感、鮮度還是營養價值上都達到最完美的程度，感受到食材最純粹的美味，還能體會四季更迭帶來的自然之美。與日本的飲食文化深度連結，在這個秋天，推出了「秋季鮭魚限定套餐」，鮭魚在秋天的日本料理中佔有重要地位，尤其是「秋鮭」，這時的鮭魚肉質更加豐滿，風味更加濃郁，鮭魚的鮮味彷彿也吸收了秋日陽光的溫暖。日本人會以多種方式烹調鮭魚，例如生魚片（刺身）、鹽烤（塩焼き）等，鮭魚不僅是秋天的美味代表，更是日本魚食文化的核心部分之一，反映了日本人對季節性食材的尊重​。先付「燻鮭魚番茄佐優格醬」，以鮭魚為主角的先付料理，藝奇精選了當季鮮美的鮭魚與番茄，搭配主廚特調的優格醬汁，清爽香甜的口感讓人食欲大開，相當受歡迎，雪白的外表下，包覆通紅的番茄與鮭魚，成為開啟這場日式盛宴的完美前奏。在秋季藝奇選用了當季最新鮮的現流魚肉，每一片魚肉、每一種時令海鮮，一口口都充滿了海洋的氣息，魚肉新鮮彈牙在舌尖上，品嚐最鮮美的秋日滋味。本次的主菜為「鹽麴鮭魚佐煙燻乳酪」細膩地運用了日本傳統的鹽麴醃製技法，將鮭魚的鮮美完美鎖住。鮭魚經過輕柔烹調，保留了魚肉的嫩滑口感，每一口都充滿鹽麴的豐富風味。令人驚喜的是，這道料理選擇在鮭魚皮上做變化的獨特巧思，先以低溫烘乾，再酥炸呈現出酥脆口感，經典的日式做法，配上香甜金栗子和清脆小黃瓜，更提出了鮭魚的鮮味。搭配的煙燻乳酪醬則是主廚的點睛之筆，乳酪的濃郁與鹹鮮的鮭魚卵、金桔的酸甜相互交融，創造出層次豐富的味覺體驗。「藜麥鮭魚親子釜飯」採用在地食材彰化馥米，米色通透如玉，散發幽然清香，紅藜麥的脆口，鮮嫩鮭魚與晶瑩剔透的鮭魚卵，每一口都能吃到層次豐富的香氣與鮮美。蔥花隨意點綴清香，純粹的日式風味料理，每一口都更顯層次與新奇。藝奇對日式料理的深刻理解與匠心精神，無論是鹽麴鮭魚的細膩口感，還是火山岩板上的和牛香氣，在這片秋日暖陽中，都能充分感受藝奇對顧客的盛情款待及細緻尊寵。即日起至9月30日，王品藝奇推出首波早鳥活動！消費「鮭魚限定套餐（$980）」即可享秋日「早割り單客88折」優惠，加碼「御錫の酒」能作品酩體驗乙杯。點限定餐贈「秋收藝饗卡乙張」獲抽獎資格，快來把「能作錫器好禮」帶回家！「藝奇和牛岩板燒日本料理」秋季鮭魚限定套餐販售時間：2024年9月19日至2024年11月30日售價：980元＋10%