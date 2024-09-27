退總預算軍公教受害最深？黃國昌：行政院透過網軍造謠

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國民黨與民眾黨藍白聯手退回中央政府總預算案，行政院列出，軍公教加薪、地方治水等十項受影響支出訴諸大眾。民眾黨團今（27）日上午召開記者會，立委黃國昌痛批，行政院透過媒體網軍造謠，製造社會對立衝突。立委陳昭姿也指出，行政院的說法剛好證明退回總預算是對的。黃國昌批評，行政院不願面對問題，只想透過媒體網軍造謠，製造社會對立，最新一波造謠是「受害最深是軍公教」。黃提醒政院，針對政府保證的退撫基金撥補應於十年內完成。依照行政院、考試院計算，真正能保障軍公教權益的十年撥補方案，每年須編列317億，但今年卻只編了194億，「口口聲聲說不要衝擊軍公教的行政院，為什麼不願意面對你們的錯誤？」呼籲行政院院長卓榮泰將軍公教人員權益放在心裡，不要再用假消息製造社會衝突。陳昭姿指出，現在綠營網軍如喪考妣、哭天喊地，聲稱租屋補助、育兒津貼、退休金通通都沒了；但其實依照台灣過往案例以及《預算法》第54條規範，就算總預算沒三讀通過，可按照前一年額度去動支，完全不會導致政府空轉、無法運作。陳昭姿也表示，昨天行政院院會後，記者會說法再改口，原本全面影響變成十項影響，而十項裡面，只有民進黨自己要的，但同樣是新興計畫，已在立院三讀或通過主決議、政黨協商的原民禁伐補償、公糧收購價提高、健保點值提高至0.95呢？行政院的表格裡通通沒有，這也剛好證明在野黨退回總預算是對的。