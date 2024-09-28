李準基必看的6件事！超級大妹控是他　出道超坎坷還自曝結不了婚

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▲李準基超寬的戲路與深厚的演技底功，也奠定了韓國人民心中無庸置疑的實力派演員的形象。（圖／actor_jg IG）

▲李準基的出道之路並不順遂，歷經多次試鏡落選後，直到2005年時出演電影《王的男人》，在劇中飾演嫵媚戲子才讓他就此走紅，橫掃韓國奧斯卡等多項電影大賞，一躍成為一線演員。（圖／《王的男人》劇照 微博）

▲從小就開始學習跆拳道的李準基，即使出道後也常回去道場繼續練習，為了拍攝電視劇，他還特地去學習巴西柔術。（圖／actor_jg IG）

▲親切熱情的李準基（右圖右、左圖右）私下與合作過的演員們關係也相當良好，在電視劇《步步驚心：麗》中與IU（右圖左）、伯賢（左圖左）合作過後也成為忘年之交，偶爾還會客串彼此的電視劇、去演唱會應援。（圖／actor_jg IG）

▲為了維持結實的好身材，相當自律的李準基已經超過8年沒吃過米飯和麵粉，同時也把健身當成興趣享受，除了從小學習的跆拳道外，潛水、跑步也是他的愛好。（圖／actor_jg IG）

▲作為一個「超級大妹控」，李準基絲毫不介意外界的看法，至今依然與妹妹住在一起，也坦言貼心的妹妹很為自己著想，在飲食、生活上都助益頗多。（圖／遠雄創藝）

42歲南韓「國民男神」李準基以電影《王的男人》中雌雄莫辨的妖冶戲子一砲而紅，近年又在《步步驚心：麗》出演深情四皇子王昭；在2020年的人氣熱播韓劇《惡之花》裡，李準基還挑戰人格障礙的殺人犯之子。超寬廣的戲路與深厚的演技底功也讓出道超過20年的他人氣始終長紅，是韓國人民心中無庸置疑的實力派演員。而這位敬業的金牌演員，今（28）日也將在TICC台北國際會議廳中舉行粉絲見面會，《NOWnews今日新聞》為大家整理了李準基的6件事，一起深掘這位「韓國第一花美男」的隱藏魅力。李準基曾透露是受到話劇《哈姆雷特》的影響而下定決心成為演員，不過出道之路並不順遂，起初就遭到家人的強力反對，但最終李準基還是決定隻身一人橫跨半個韓國，從釜山跑去首爾闖蕩。可惜天不從人願，李準基在參加的200多場演員試鏡會中都以失敗告終，就連如今的經紀公司巨頭SM娛樂，也在第一輪海選就把他刷掉。不過懷著演員夢的李準基並沒有就此氣餒，反而積極把握每個機會，再小的角色也願意出演。直到2005年時，在成名作《王的男人》中飾演讓燕山君神魂顛倒的嫵媚戲子，竟讓他一戰成名，橫掃韓國奧斯卡等多項電影大賞，從此一躍成為一線演員。從小就開始學習跆拳道的李準基不僅是跆拳道黑帶三段，高中時期甚至還是國家代表隊的一員，幼時養成的運動習慣也深深影響著他的演藝生涯，在電視劇《武法律師》中，李準基為了飾演用拳頭解決問題的黑道律師，還特地去學習巴西柔術，動作、武打的場景全都親自下場拍攝。不同於外表文靜憂鬱的美男形象，親切熱情的李準基私下也常結識各式各樣的好友，除了同年紀、當兵也同期的摯友朱智勛外，他與合作演員都保持著良好的關係。在古裝愛情片《步步驚心：麗》中與IU（李知恩）大談虐戀的兩人，現實中也因此劇結緣，成為相差11歲的忘年之交，雙方甚至還會客串彼此的電視劇、去演唱會應援，而一起在《步步驚心：麗》中共演的EXO的伯賢也是李準基的好兄弟。即使拍攝結束多年，李準基也依然會和《惡之花》演員們一起聚餐、過節。除了圈內好友，他也常在IG上曬出與工作人員的合影，向幕後夥伴們傳達自己溫暖的感謝。為了維持「冰塊腹肌」和精幹的身材，相當自律的李準基已經超過8年沒吃過米飯和麵粉等澱粉類，一直維持低碳飲食的生活習慣，就連最愛的泡麵也戒掉；雖然偶爾還是有特別想吃的時候，但意志力堅強到無人能及的他，就會改用蒟蒻麵解解饞。除了控制飲食外，李準基還把健身當成愛好享受，維持跑步習慣超過3年，有時在休假日甚至會一路跑上2個小時，超強的自制力才造就出他十年如一日的「凍齡」外表。即使是一線演員也逃不過被催婚的命運，理想型也是採訪的熱門問題之一，不過比起理想型，更相信緣份的李準基認為只要能遇到「命運的人」，什麼樣都無所謂，同時也不避諱地自嘲是「戀愛絕緣體」。2020年拍攝懸疑愛情電視劇《惡之花》，開啟直播與粉絲互動時，他甚至直接笑說自己可能一輩子都結不了婚。李準基在去年9月登上綜藝節目《劉Quiz On The Block》難得提到自己的親妹妹，他也幽默分享，與妹妹感情好到連周遭的人都忍不住吐槽，兄妹倆就是因為天天黏在一起，所以才這把年紀都還沒結婚。不過作為一個「超級大妹控」，李準基絲毫不介意外界的看法，至今依然與妹妹住在一起，也坦言貼心的妹妹很為自己著想，在飲食、生活上都助益頗多。「護妹狂魔」的李准基被主持人問到：「如果妹妹結婚了呢？」直接大崩潰，忍不住笑說自己可能真的會生氣，特別是萬一妹妹與不三不四的人交往，說不定會直接放下工作先「處理」整治一下妹夫，讓不少粉絲直接笑翻。