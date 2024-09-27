AI應用未來將滲透各行業！童子賢預估：台灣仍保有未來10年優勢

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人工智慧（AI）可說是今（2024）年最重要的關鍵字，人工智慧的各項應用未來將進入各行業，和碩科技董事長童子賢今（27）日表示，AI會開啟洗牌效應，台灣科技AI硬體產業優越，但軟體產業相對弱勢。不過，AI倚賴高階晶片，台灣還保有未來10年優勢，但發展AI需要強大晶片算力及電力，需強大基礎建設支持。童子賢今日出席2024台灣人工智慧年會，以「AI驅動的革命：台灣產業的機遇」發表主題演講，受訪時談及電價調漲、蘋果新機銷售情況等議題」。童子賢表示，回顧過往台灣經濟發展史，過去外銷及進出口都來自香蕉、、鳳梨、蔗糖、成衣、耶誕燈賺取外匯，並表示這是自己小時候看到的景觀，都是摘鳳梨、種甘蔗，以及家庭手工業。不過，產業必須滿足國民所需、民之所欲，產業蓬勃發展才能帶動經濟繁榮、政府稅收、國家富強。童子賢指出，如今外銷關鍵、各國爭搶的，是台積電先進製程晶片，去年科技產品出口占總比重達55％，近幾年進出口仍然暢旺，今年台灣半導體產值還上修，將首次突破台幣5兆元大關，達到5.2兆元。但下一個關鍵是什麼、未來財富的關鍵是什麼？他認為是電動車、AI、晶片、糧食。童子賢表示，主權AI象徵有自主、自決的能力，代表該國家具備自主、自決能力來使用AI，不受控於其他國家，但台灣現在主流社群軟體上並不具備主動性，因此必須謹慎思考政府機構、公司保密問題，以及潛在風險。童子賢指出，隨著生成式AI發展，該工具的運作與思考方向帶有主觀政治社會學傾向，台灣有必要發展可以自主掌控的AI工具，像是台灣現在正在開發的TAIDE，也就是台灣本土AI引擎，與台灣主權AI，就是為了掌握AI自主權。童子賢說，台灣若想要維持繁榮，就必須創造條件將自己留在創新領先群，並且示警「台灣應建構一個足夠防禦力的主權AI，防止AI主權流失」。你不去侵略人家，但也不接受其他文化的侵略，現在用LINE，你的資料都放在東京或首爾，怎麼確認你的資料是安全的？這對國家是沒有保障的。