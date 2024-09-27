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蔡其昌喊中南部也要大巨蛋　卓榮泰曝兩條件：生蛋不易、養蛋更難

記者何哲欣／台北報導

▲蔡其昌贈送中職明星賽球衣給卓榮泰。（圖／李政龍攝，2024.09.27）
▲蔡其昌贈送中職明星賽球衣給卓榮泰。（圖／李政龍攝，2024.09.27）
職棒中信兄弟球星周思齊退休，台北大巨蛋上周末連兩場滿場。大巨蛋啟用後頗獲球迷讚賞，今年11月世界12強比賽，也會在大巨蛋開打。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌今質詢時說，盼中南部也能有大巨蛋。行政院長卓榮泰答詢說，生蛋不易、養蛋更難，要有長遠規劃。

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蔡其昌今天也贈送一件中職明星賽球衣給卓揆。蔡其昌說，外界原本都會擔心大巨蛋淪為蚊子館，但從這一年來的數據發現，並沒有這樣的現象，而考量中南部天氣炎熱，對這對民眾欣賞表演或職業運動時，產生很大的困擾，希望中南部也需要一個巨蛋。

卓榮泰回應，他個人想法是「生蛋不易、養蛋更難」，除選擇地點、安全考量、設備功能以及活動都要做長遠規劃，還要有專業團隊來經營，萬事俱備後才來討論可行性。

卓揆說，若有球團願意當母場，地方政府就要從地點提供、安全設置做全面規劃。若這兩個條件成熟、地方也有這樣的需求，在均衡台灣的理念下，台北有大小巨蛋、高雄有小巨蛋、台南也有相關計畫，若中部有這樣的規劃也提出需求，地方發展樂觀其成。

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