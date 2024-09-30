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11/26青年來發聲！​NOWnews跨世代論壇邀神秘嘉賓登台

專題專案中心／綜合報導

▲ 《NOWnews今日新聞》將於2024年11月26日舉辦跨世代論壇《2024國際青浪潮》，並邀請日本自民黨參議員 今井繪理子與奧運羽球男雙金牌 李洋等嘉賓，分享青年參政與公共參與等議題。
▲ 《NOWnews今日新聞》將於2024年11月26日舉辦跨世代論壇《2024國際青浪潮》，並邀請日本自民黨參議員 今井繪理子與奧運羽球男雙金牌 李洋等嘉賓，分享青年參政與公共參與等議題。
《NOWnews今日新聞》從2019年起接連舉辦三屆跨世代論壇，其中在去（2023）年適逢總統與立委大選，辦理了《青年面試官》論壇，將年輕人的困境與訴求，傳達給各政黨，讓青年朋友可以和總統候選人面對面即時問答。本屆NOWnews持續關注國家重大議題，提供青年發聲平台。下個世代對於參與台灣政治有何想像？跨世代倡議平台今年也首度向青年學子徵稿，盼提出社會議題的解方，讓各界更了解青年世代的想法。

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NOWnews將於2024年11月26日舉辦《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請總統 賴清德、日本參議院議員 今井繪理子、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，關注國內外重大議題，並聚焦青年參政，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量，並為社會議題提供解方。出席的論壇嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。

手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum

●　活動時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）

●　活動地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）

●　免費參與名額有限、滿額為止！！​

NOWnews今日新聞FB官方粉絲團、Youtube頻道全程直播​
 

▲ 想跟總統面對面交鋒？機會來啦！NOWnews《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》邀請總統 賴清德、日本參議院議員 今井繪理子、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓出席，與青年面對面互動。
▲ 想跟總統面對面交鋒？機會來啦！NOWnews《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》邀請總統 賴清德、日本參議院議員 今井繪理子、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓出席，與青年面對面互動。

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