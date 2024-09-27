新科世界第一在台灣出賽！李孟遠定向飛靶資格賽無意外暫居領先

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年台北國際射擊大獎賽今天（27）日進行定向飛靶資格賽，巴黎奧運銅牌得主李孟遠上周躍居世界第1後首度出賽，3輪總合71分，首日排名第1定向飛靶資格賽分2天進行，共打5輪，每輪25盤。今天先進行3輪，明天上午再進行2輪，資格賽前6名隨即在下午進行決賽。李孟遠今天第1輪失手3盤，僅射下22分，在14位參賽選手並列第7，不過第2輪立即找到準星，射出25分滿靶，第3輪再射下24分。澳洲選手艾佛林漢（Matthew Everingham）首日表現平穩，3輪分別射出23、23、24分，合計70分，以1分之差排名第2。中華隊邱泓輔以66分，並列第5，與決賽名單保有2分領先優勢。中華隊何易與2名20歲青年選手王漢樽、張峯齊排名8至10名，明天還要加把勁才能取得6強門票。羅芊雅過去也是謝志培的子弟兵，去年曾進入培訓隊，但未能取得杭州亞運參賽資格。謝志培表示，羅芊雅近況不錯，這次在台北大獎賽若能爭取到佳績，有機會再次進入培訓隊，未來計畫讓她與李孟遠搭檔打混雙，可以增加奪牌機會。