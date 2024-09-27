韓首爾米其林2星SOIGNÉ主廚來台！客座喜來登3天　餐價、菜色開箱

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▲主廚李駿2013年在首爾開設了個人餐廳「SOIGNÉ」，後來多年獲米其林一星肯定，去年更升級為兩星。（圖／台北喜來登提供）

▲主廚李駿以「韓式拌香草」展現韓國飲食文化中追求食材的和諧與平衡的「拌Bibim」精神。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「水刺身」同樣融合了北海道干貝等多樣元素。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「時令鮮魚」吃得到逆鱗處理的甘鯛，搭佐底層的發酵辣椒與茼蒿醬。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「大麥燉飯」的靈感取自於韓國的湯飯文化，但用了龍蝦、牛腩等食材盡顯奢華。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「鮑魚」這道菜會淋上主廚特製的海苔醬，海味更加提升。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「韓式炙燒A5和牛沙朗」吃得到完美處理過口感極佳的A5和牛，菜色亦在表現韓國的烤肉文化。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「松露馬鈴薯」相當大器地刨有多片松露，吃起來甜鹹交織，相當爽口。（圖／記者葉盛耀攝）

▲套餐中主食「玉米雞」以雞腿肉、雞胸肉、羊肚蕈菇慕斯由外而內層疊包覆煎至焦脆，搭配黃酒羊肚蕈菇醬，很具秋意。（圖／台北亞都麗緻提供）

2023年《首爾米其林指南》唯一晉升二星的當代韓國餐廳「SOIGNÉ」主廚李駿Jun Lee受台北喜來登大飯店邀請，於今（27）日開始至9月29日在飯店二樓安東廳牛排館獻上8道韓食饗宴，每位5,880元+10%起(含5杯佐搭酒款或5杯茶品)。饕客們將有機會一品「韓式炙燒A5和牛沙朗佐韓式小菜」、「韓式拌香草」、「松露馬鈴薯」等SOIGNÉ餐廳招牌料理，主廚李駿以自身周遊各國的飲食靈感，變奏出風情萬種的現代韓國料理。主廚李駿2013年在首爾開設了個人餐廳「SOIGNÉ」，以韓食為本，結合韓國食療與節氣等飲食文化，在2017年榮獲米其林一星殊榮。去年再拿下二星佳績。餐廳每季菜單以Episode命名，將朝鮮半島的山海田野食材與西方料理技法融合，象徵全球美食匯集於首爾，也體現了李駿對家鄉的濃厚情感。本次李駿主廚受邀於今（27）日開始至9月29日在台北喜來登安東廳舉辦為期三天的客座餐會，李駿主廚將以思想(Mind)、傳承(Heritage)和混搭(Mix and Match)為概念，透過飲食習慣揭示氣候與地域對食材的影響，結合歷史智慧與傳承，將傳統韓國料理以獨特的西方烹飪形式融合，傳遞現代韓國精緻餐飲文化。像是套餐中的開胃菜「韓式拌香草」，不僅是「SOIGNÉ」餐廳多年來的招牌菜，更是展現韓國飲食文化中追求食材的和諧與平衡的「拌Bibim」精神，以醇厚的豆漿奶油、魚子醬和藿香油打造鮮美基底，搭配以大麥茶熬煮濃縮成的大麥醬，還有香菜苗、秋堇花、紅莧苗等花草，外觀看來雅緻，風味也頗鮮爽。「水刺身」這道菜則融合了北海道干貝、蘋果碎、白蘆筍、夏威夷豆，以蛤蜊高湯做底，再以大醬、柚子點綴，同樣外觀相當吸睛。而「大麥燉飯」則融合了山海風味，靈感取自於韓國的湯飯文化，以甘甜雞湯燉煮軟糯米飯，搭配豆芽、竹筍等，層層堆疊牛腩、龍蝦與章魚，既展現韓食獨有特色又融入了Swaneeye’s的現代風格，也等於將韓國常見平民美食變成奢華版。韓國是世界數一數二的水產大國，李駿主廚特別選用韓國傳統「海女」女性潛水夫「Haenyeo」親自捕撈的「鮑魚」為主角，將其以海帶蒸熟後，搭配黑喇叭菇還有炒香的蔥段，並以海苔製成的黝黑特色醬汁，為料理注入更多大海的獨特韻味。主菜「韓式炙燒A5和牛沙朗」完美詮釋韓國的烤肉文化K-BBQ，選用來自日本鹿兒島的A5和牛沙朗，以韓式調料醃漬後炙燒，搭配三種特色配菜，從核桃和鯷魚提升口感、到蛤蜊醋汁增添鮮味，後以SOIGNÉ風格的脆爽青泡菜解膩。最後以SOIGNÉ店內招牌甜品「松露馬鈴薯」收尾，同樣也是店裡賣了多年卻依舊受到歡迎的菜色，松露白巧克力冰淇淋配上甜鹹焦糖與堅果杏仁碎，搭配馬鈴薯和菊芋製成的綿密慕斯，甜鹹交織，相當爽口。另外，台北亞都麗緻大飯店內的一星餐廳「巴黎廳1930x高山英紀」也迎來新菜，本季菜單主題定義為「朗德豐藏 秋風斜陽」，本季菜單選用秋柿、蘑菇、黑松露、鮮魚與玉米雞，透過法式技法底蘊巧妙組合，在食材的濃郁豐滿中透出清爽韻味，貫穿主廚向來力求的洗鍊風格，將繁複藏於技法之中，勾勒出多層次堆疊。不可或缺的茶元素，在本次菜單中選用氣韻醇厚如鐵觀音、普洱、炭焙烏龍等秋季茶款穿針引線，呼應著山林珍饈。好比主食玉米雞，以雞腿肉、雞胸肉、羊肚蕈菇慕斯由外而內層疊包覆煎至焦脆，搭配黃酒羊肚蕈菇醬，配菜為包覆著奶油銀杏、蜜汁栗子的炭烤筊白筍等，風味奔放卻也和諧。新菜單即日起接受預訂，每位4,800+10%起。