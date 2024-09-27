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電費假簡訊詐騙盜個資、信用卡 台電：認明「111」

記者鍾泓良／台北報導

▲台電指出，近期出現詐騙集團假冒台電電費繳費狀況查詢網頁，並透過簡訊傳送誘騙民眾點選詐騙網址。（圖／台電提供）
▲台電指出，近期出現詐騙集團假冒台電電費繳費狀況查詢網頁，並透過簡訊傳送誘騙民眾點選詐騙網址。（圖／台電提供）
近期出現詐騙集團假冒台電名義發送「電費未繳提醒簡訊」誘騙民眾點選不明網址連結，藉此騙取用戶個資或信用卡資料。台電強調，「電費未繳提醒簡訊」不會提供任何網址連結，且簡訊已全面由111政府專屬短碼簡訊平台發送，民眾務必認明111簡訊來源。

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台電指出，近期出現詐騙集團假冒台電電費繳費狀況查詢網頁，並透過簡訊傳送誘騙民眾點選詐騙網址。

台電進一步說明，今年起「電費未繳提醒簡訊」已統一透過數位發展部開發的111政府專屬短碼簡訊平台發送，且內容僅提醒民眾未繳電費的電號及月份，無提供任何引導連結，請民眾認明簡訊發送號碼「111」。

另外，民眾若欲查詢繳費狀況，可至台電官網以電費帳單上的電號查詢，另亦可使用台灣電力App確認，若接獲可疑簡訊或電話，請立即洽台電24小時客服專線1911或165反詐騙專線詢問，以免受騙。

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