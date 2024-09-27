提升石化業製程安全！高市府勞工局辦石化業安全衛生高階主管座談

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▲高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉(站立者)致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局26日，在高雄市林園區，台灣中油石化事業部，舉辦石化業安全衛生高階主管座談，藉由案例分析與改善對策的研討，期能提升石化業製程安全。高雄市政府勞工局石化業安全衛生高階主管座談，是由勞工局勞動檢查處處長郭清吉主持，有63位石化業高階主管與會，並邀請中華民國工業安全衛生協會代表，在會中說明智慧石化發展策略，期提升石化業製程安全及建構更完善的管理效能。高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉表示，在發展經濟的同時，職場安全更是不容許打折扣，保障勞工的安全及健康，業者責無旁貸，而智慧數位轉型，也是企業邁向永續發展的契機，高雄市政府勞工局勞動檢查處將加強督導與協助，並希望企業結合勞工朋友一起來發現作業安全問題，確保設備完整性落實執行SOP，共同打造安全健康的作業環境。郭清吉說，針對石化業的安全措施及管理，業者一定要用高規格嚴謹的標準來評估辦理，並要滾動式的持續檢討改善，尤其是一些發生過的災害案例，務必把本質安全設計當作首要的改善目標，且要落實設備的自動檢查，定期汰換老舊設施，對於高風險場所及大修、承攬作業，也一定要緊盯安全管理及加強巡視，所有作業步驟須按部就班，千萬不要省略任何安全程序。郭清吉並指出，石化產業智慧化的推動，勢在必行，業者應及時規劃有關的發展策略，若有任何問題可直接與政府或委託窗口洽詢，勞動檢查處除加強石化業督導勞檢外，並將持續提供相關的推廣與輔導機制，公私協力共同預防職業災害。