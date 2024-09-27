郭天信感謝周思齊一席話！沒感覺被針對　直言：給自己最好的警惕

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▲周思齊引退賽後向全場球迷致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

郭天信感謝周思齊一席話！中信兄弟上週末在台北大巨蛋為「亞洲選球王」周思齊舉辦引退賽，周思齊在儀式中致詞時，語重心長提醒「小兄弟」遠離牌桌，且這番話引起網友和球迷的熱烈迴響。周思齊在個人的引退賽後致詞，幽默兼具感性，獲得不少好評。其中一段致詞中，他語重心長向球迷說道：「如果以後你們跟小兄弟們在牌桌相遇，幫我跟他們說，我們一起回家，去練球好不好？」郭天信先是回憶起本季的明星賽，寫道：「今年中職明星賽感謝聯盟人員的安排，我在休息室的座位正好在周思齊與張志豪兩位賢拜中間，他們都是小時候爸爸帶我去台南球場，看比賽時會看到的選手，提起周思齊的引退賽，郭天信表示：「很榮幸我們能成為周思齊賢拜引退賽的對手，」接著澄清說道：「最後，他也有感而發表示：「自己不好的行為成為錯誤的示範，沒有思考現在的環境是賢拜們努力創造的成果。