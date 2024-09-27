大谷翔平連2戰敲勝利打點超威！道奇7：2教士　國聯西區封王3連霸

郭天信感謝周思齊一席話！沒感覺被針對　直言：給自己最好的警惕

記者林之越/綜合報導

▲中信兄弟為資深球星周思齊（左）舉辦引退賽，他在儀式中致詞謹惕後輩，先前曾陷入「德州撲克」爭議的味全龍外野手郭天信，在今（27）日發文表達感謝。（圖／翻攝自郭天信 IG）
▲中信兄弟為資深球星周思齊（左）舉辦引退賽，他在儀式中致詞謹惕後輩，先前曾陷入「德州撲克」爭議的味全龍外野手郭天信，在今（27）日發文表達感謝。（圖／翻攝自郭天信 IG）
郭天信感謝周思齊一席話！中信兄弟上週末在台北大巨蛋為「亞洲選球王」周思齊舉辦引退賽，周思齊在儀式中致詞時，語重心長提醒「小兄弟」遠離牌桌，且這番話引起網友和球迷的熱烈迴響。而先前曾陷入「德州撲克」爭議的味全龍外野手郭天信，在今（27）日也在個人IG發文，澄清並沒有感覺被針對，反而認為這會是給自己的最好的警惕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周思齊致詞引熱議　郭天信發文回應

周思齊在個人的引退賽後致詞，幽默兼具感性，獲得不少好評。其中一段致詞中，他語重心長向球迷說道：「如果以後你們跟小兄弟們在牌桌相遇，幫我跟他們說，我們一起回家，去練球好不好？」今年8月底曾捲入「德州撲克」風波的龍隊球員郭天信，今（27）日在個人IG帳號上發文，針對此事做出回應。

郭天信先是回憶起本季的明星賽，寫道：「今年中職明星賽感謝聯盟人員的安排，我在休息室的座位正好在周思齊與張志豪兩位賢拜中間，他們都是小時候爸爸帶我去台南球場，看比賽時會看到的選手，當時我才剛開始打棒球，也不知道自己以後能打到什麼程度，現在能跟兩位賢拜坐在一起，覺得有點不可思議。

沒感覺被針對　成新手爸後更有感

提起周思齊的引退賽，郭天信表示：「很榮幸我們能成為周思齊賢拜引退賽的對手，在滿場4萬人的球場中比賽是畢生難得的體驗，特別是賢拜在引退儀式上的一番話，獲得很大的迴響與共鳴。」接著澄清說道：「其實我並沒有被針對的感覺，反而是在小朋友出生後，自己想法也不一樣，對賢拜的話感受更加深刻。

最後，他也有感而發表示：「自己不好的行為成為錯誤的示範，沒有思考現在的環境是賢拜們努力創造的成果。盡管這會是我球員生涯無法抹去的印記，但也會是隨時給自己最好的警惕，未來希望能為持續提升台灣棒球盡一份力，不要辜負賢拜的期許。

▲周思齊賽後向全場球迷致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
▲周思齊引退賽後向全場球迷致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）

對比陳致遠慘遭炎上！周思齊溫情喊話：希望你們再一次被棒球感動

陳致遠打假球還蹭周思齊！來罵彭政閔、「極度貪婪」黑歷史全被掀

丘昌榮代表富邦贈退休禮！周思齊稱讚悍將很強：今天也想打敗你們

周思齊坦言引退賽後很放鬆！再度踏上球場　逗趣稱：有點不知所措

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生