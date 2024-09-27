郭天信感謝周思齊一席話！沒感覺被針對　直言：給自己最好的警惕

郭天信感謝周思齊一席話！中信兄弟上週末在台北大巨蛋為「亞洲選球王」周思齊舉辦引退賽，周思齊在儀式中致詞時，語重心長提醒「小兄弟」遠離牌桌，且這番話引起網友和球迷的熱烈迴響。而先前曾陷入「德州撲克」爭議的味全龍外野手郭天信，在今（27）日也在個人IG發文，澄清並沒有感覺被針對，反而認為這會是給自己的最好的警惕。
周思齊致詞引熱議 郭天信發文回應
周思齊在個人的引退賽後致詞，幽默兼具感性，獲得不少好評。其中一段致詞中，他語重心長向球迷說道：「如果以後你們跟小兄弟們在牌桌相遇，幫我跟他們說，我們一起回家，去練球好不好？」今年8月底曾捲入「德州撲克」風波的龍隊球員郭天信，今（27）日在個人IG帳號上發文，針對此事做出回應。
郭天信先是回憶起本季的明星賽，寫道：「今年中職明星賽感謝聯盟人員的安排，我在休息室的座位正好在周思齊與張志豪兩位賢拜中間，他們都是小時候爸爸帶我去台南球場，看比賽時會看到的選手，當時我才剛開始打棒球，也不知道自己以後能打到什麼程度，現在能跟兩位賢拜坐在一起，覺得有點不可思議。」
沒感覺被針對 成新手爸後更有感
提起周思齊的引退賽，郭天信表示：「很榮幸我們能成為周思齊賢拜引退賽的對手，在滿場4萬人的球場中比賽是畢生難得的體驗，特別是賢拜在引退儀式上的一番話，獲得很大的迴響與共鳴。」接著澄清說道：「其實我並沒有被針對的感覺，反而是在小朋友出生後，自己想法也不一樣，對賢拜的話感受更加深刻。」
最後，他也有感而發表示：「自己不好的行為成為錯誤的示範，沒有思考現在的環境是賢拜們努力創造的成果。盡管這會是我球員生涯無法抹去的印記，但也會是隨時給自己最好的警惕，未來希望能為持續提升台灣棒球盡一份力，不要辜負賢拜的期許。」
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周思齊在個人的引退賽後致詞，幽默兼具感性，獲得不少好評。其中一段致詞中，他語重心長向球迷說道：「如果以後你們跟小兄弟們在牌桌相遇，幫我跟他們說，我們一起回家，去練球好不好？」今年8月底曾捲入「德州撲克」風波的龍隊球員郭天信，今（27）日在個人IG帳號上發文，針對此事做出回應。
郭天信先是回憶起本季的明星賽，寫道：「今年中職明星賽感謝聯盟人員的安排，我在休息室的座位正好在周思齊與張志豪兩位賢拜中間，他們都是小時候爸爸帶我去台南球場，看比賽時會看到的選手，當時我才剛開始打棒球，也不知道自己以後能打到什麼程度，現在能跟兩位賢拜坐在一起，覺得有點不可思議。」
沒感覺被針對 成新手爸後更有感
提起周思齊的引退賽，郭天信表示：「很榮幸我們能成為周思齊賢拜引退賽的對手，在滿場4萬人的球場中比賽是畢生難得的體驗，特別是賢拜在引退儀式上的一番話，獲得很大的迴響與共鳴。」接著澄清說道：「其實我並沒有被針對的感覺，反而是在小朋友出生後，自己想法也不一樣，對賢拜的話感受更加深刻。」
最後，他也有感而發表示：「自己不好的行為成為錯誤的示範，沒有思考現在的環境是賢拜們努力創造的成果。盡管這會是我球員生涯無法抹去的印記，但也會是隨時給自己最好的警惕，未來希望能為持續提升台灣棒球盡一份力，不要辜負賢拜的期許。」