石破茂領航自民黨！誓言讓日本微笑生活　要打造自民黨為謙虛政黨

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▲日本自民黨總裁選舉結果揭曉，石破茂在勝選後致詞表示，「將全力以赴，讓日本再次成為一個讓所有人都能笑著安心生活的安全國家」。（圖／美聯社／達志影像）

日本自民黨總裁選舉投票今（27）日舉行，最終經過第2輪投票，由前幹事長石破茂以215票（189黨員票＋26都道府縣票）打敗經濟安全保障擔當大臣高市早苗，贏得總裁寶座，按照慣例，石破茂也將成為新任日本首相。石破茂在勝選後致詞表示，「將全力以赴，讓日本再次成為一個讓所有人都能笑著安心生活的安全國家」，並稱要打造自民黨成為公平公正、謙虛的政黨。根據《NHK》報導，自民黨在總裁選舉後召開了兩院議員總會，以及幹部會議和總務會，以確認黨內的人事交接。自民黨總務會長森山裕稱讚石破茂擁有豐富的政治經驗，曾擔任過多個重要職務，表示自民黨將在石破茂的領導下團結一致，回應國民的期待。石破茂在勝選後致詞表示，岸田文雄以強烈決心放棄參加本屆選舉，是為了讓自民黨重生，再度贏得國民信任，「我們必須團結一致，回應這一決定」。石破茂說，不能忘記自民黨曾經超過3年的在野日子，當時他被安倍晉三任命為幹事長，目標是打造一個能夠進行自由坦率地討論、公平公正，謙虛的自民黨，最終全黨齊心協力奪回了政權，「我希望再次回到那個時刻」。石破茂承諾，「我們將信任國民，以勇氣與誠心說出真相，竭盡全力，讓日本再次成為一個讓所有人都能笑著安心生活的安全國家」。石破茂之前已競選過自民黨總裁4次（2008、2012、2018、2020），每回都以失敗收場，這次終於得償所願。