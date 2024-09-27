這2人無心當立委　葉元之：民進黨內部一盤散沙

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總統兼民進黨主席賴清德25日下軍令狀，要求黨籍立委未來院會、委員會都應「全勤」。不料，立院今（27）日舉行院會，民進黨51位立委只來了21位。對此，國民黨立委葉元之點名郭國文、陳亭妃，認為他們已無心當立委，一心想選縣市長，直言民進黨內部一盤散沙。葉元之今（27）日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，日前輪到行政院長卓榮泰施政報告時，照理說綠委會坐下來聽，聽完後起立鼓掌，但綠委卻一個個開始收拾東西離開，讓葉直呼太不給卓榮泰面子，也不禁覺得悲涼。葉元之更在節目中透露，一堆人已經無心當立委，一心想選縣市長，彼此心結很深，隨後點名綠委郭國文、陳亭妃，「還要一起開會，怎麼可能？」，指出2人已是相看兩討厭、能閃則閃。葉認為面對民進黨一盤散沙的情況，賴清德的威信已打折扣，呼籲賴清德可以使用黨紀處分、開除黨籍等主席的工具，要求綠委到場開會。