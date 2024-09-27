韓國瑜稱首長不宜請假　政院：都依規定向提交請假文件

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立法院院會今（27）日包括經濟部長郭智輝、外交部長林佳龍、僑委會委員長徐佳青、原民會主委曾智勇都因故請假缺席，對此引發國民黨立委撻伐，立法院長韓國瑜也在院會宣告，除迫切公務需要親自處理外，部會首長不宜請假，盼各部會遵照辦理。而行政院回應表示，在開會前依法向立院提交相關請假文件，並委由代理人出席，對於立院一向都表示尊重，也感謝院長韓國瑜對於過往慣例的再次提醒。行政院發言人李慧芝指出，今日施政報告總質詢共有4位首長因公請假，包括林佳龍因陪同外賓晉見總統暨訪台行程一事請假；經濟部長郭智輝為台日經貿合作，率團訪日拜會交流一事請假；僑委會委員徐佳青因出席「世界台灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事會議」一事請假；原住民族委員會主委曾智勇因獲派擔任總統特使赴帛琉共和國慶賀該國30周年國慶一事請假。李慧芝說，上述首長皆於今日施政報告總質詢前分就上開事由而請假，行政院已於開會前，依《立法院職權行使法》規定向立法院提交相關請假文件，並委由代理人出席。李慧芝表示，行政機關對於立法院一向都表示尊重，政院也感謝立法院長韓國瑜對於過往慣例的再次提醒，未來會持續依照院長指示，除非總統任務或重要公務行程，部會首長一律都要親自出席立法院會。