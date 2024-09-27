中州科大逾23億6800萬元校產過戶內政部　轉為民防訓練場域

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中州學校財團法人所設中州科技大學因財務狀況不佳，已於2023年7月31日停辦。教育部今（27）日表示，全校6萬745平方公尺校地、12棟建築物，總價值超過新台幣23億6800萬元，全數過戶給予內政部，作為替代役全民防衛、保二總隊機動中隊場域，成為私校校產轉移中央機關的首例。教育部指出，中州科技大學由於財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務的事實，經過教育部依照私校退場條例列為專案輔導學校，而在111學年度結束之時的去年7月31日停辦，並且依照《私校退場條例》解除原董事會全體董事職務，重組包含教職員與專家學者的公益董事會。教育部提到，行政院會議決議改由內政部承接中州科技大學校地，規劃作為替代役全民防衛、保二總隊機動中隊場域，內政部規劃運用學校校舍舉辦民眾自衛自救培訓課程、辦理民防專業訓練、培育民防專業課程師資與建構全民防衛訓練，提升民防訓練量能與品質，完善保護公眾的安全與福祉。教育部說明，中州科技大學校地與校舍已於今年9月24日全數過戶內政部，落實私校校產公共化並能重新活化再利用，成為私校校產轉移給中央機關的首例。教育部表示，未來也將持續協助退場私校的公益董事會，處理學校財產清算與賸餘財產歸屬事宜，維護校產的公共性。