潘威倫引退前最後一次作客天母！味全龍送出超精緻「史努比茶具」

今（27）日是統一7-ELEVEn獅本季最後一場作客天母棒球場，交手味全龍的比賽。同時，本季結束將引退的「嘟嘟」潘威倫，也是最後一次以球員身份進入天母球場，賽前味全球團特別準備精緻的全套「史努比茶具」，由打擊教練「火哥」張建銘代表，親手送給潘威倫。
潘威倫收退休禮 主題離不開史努比
生涯累計149勝的中職資深投手潘威倫，本週末將在台北大巨蛋迎來引退賽，中職其他球團也在他最後一次作客主場時，溫馨給出退休禮。因為潘威倫喜歡史努比，因此以史努比為主題的禮物成為首選。
先是富邦悍將球團，在22日由總教練陳金鋒代表送禮，送出從日本史努比博物館帶回的大型史努比玩偶；而樂天桃猿球團，則是在24日送出「護國神嘟」立牌，以及一輛印有史努比圖案的折疊購物車。
今（27）日輪到味全，龍隊考量潘威倫有泡茶的習慣，由打擊教練張建銘代表致贈，送給潘威倫一組精緻的「史努比茶具」，其中包含1個茶壺以及4個小茶杯，整體都以黃色為底色，相當用心且可愛。
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生涯累計149勝的中職資深投手潘威倫，本週末將在台北大巨蛋迎來引退賽，中職其他球團也在他最後一次作客主場時，溫馨給出退休禮。因為潘威倫喜歡史努比，因此以史努比為主題的禮物成為首選。
先是富邦悍將球團，在22日由總教練陳金鋒代表送禮，送出從日本史努比博物館帶回的大型史努比玩偶；而樂天桃猿球團，則是在24日送出「護國神嘟」立牌，以及一輛印有史努比圖案的折疊購物車。
今（27）日輪到味全，龍隊考量潘威倫有泡茶的習慣，由打擊教練張建銘代表致贈，送給潘威倫一組精緻的「史努比茶具」，其中包含1個茶壺以及4個小茶杯，整體都以黃色為底色，相當用心且可愛。