潘威倫引退前最後一次作客天母！味全龍送出超精緻「史努比茶具」

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▲味全龍考量潘威倫有泡茶的習慣，由打擊教練張建銘代表致贈，送給潘威倫一組「史努比茶具」當作退休禮。（圖／記者林之越攝）

今（27）日是統一7-ELEVEn獅本季最後一場作客天母棒球場，交手味全龍的比賽。同時，本季結束將引退的「嘟嘟」潘威倫，也是最後一次以球員身份進入天母球場，生涯累計149勝的中職資深投手潘威倫，本週末將在台北大巨蛋迎來引退賽，中職其他球團也在他最後一次作客主場時，溫馨給出退休禮。因為潘威倫喜歡史努比，因此以史努比為主題的禮物成為首選。今（27）日輪到味全，