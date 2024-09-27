小米14T Pro售價、顏色、規格全公開　支援一卡通！2條件現折千元

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▲小米 14T 全系列登台發售，最低入手價1萬4999元，最頂 1TB 的14T Pro也是2萬元有找。（圖／小米提供）

▲小米 14T全系列都具備「大師人像模式」人像和背景處理細膩。（圖／小米提供）

▲小米手環 9 NFC 全面覆蓋悠遊卡的所有支付功能。（圖／小米提供）

小米（Xiaomi）今（27）在台正式發布小米全新 14T系列手機，包含 14T、14T Pro兩機型， 14T最低入手價（512GB）為1萬4999元，有鈦灰色、鈦藍色、鈦黑色與檸檬綠4色選擇， 14T Pro 512GB售價則為1萬7999元，有鈦灰色、鈦藍色、鈦黑色3色選擇，全系列首於小米發支援一卡通，符合2條件最高現折千元、抽萬元旅遊金。此外，同步發售的小米手環 9 NFC則是支援「SuperCard 超級悠遊卡」，售價1395元。小米14T和14T Pro都採6.67吋的 1.5K AMOLED 螢幕，峰值亮度達4000尼特，兩機型機身大小幾乎沒有差別，只有兩處小細節差異，一是 14T機背和鏡頭是全平的、14T Pro則是邊緣有些微3D圓弧邊角處理，二是 14T Pro重量比 14T略重14公克。處理器部分，小米 14T Pro 採 MTK Dimensity 9300+ 處理器、支援 Wi-Fi 7、，搭配 5000mAh 大容量電池，支援 120W 快充、50W 無線快充。小米 14 則採用 MTK Dimensity 8300-Ultra 處理器，同樣搭配 5000mAh 電池，但只有支援 67W 有線快充。在鏡頭上，兩機主鏡頭、長焦鏡頭雖然都是50MP，但小米14T Pro 主鏡頭採「光影獵人 900」感光元件，有著 2.4µm 超像素，並且在 23mm 等效焦距下，有著 f/1.6 的大光圈，長焦鏡頭則為 60mm 的 f/2.0。而14T 主鏡頭採用的則是 Sony 的 IMX906 感光元件，在 23mm 等效下為 f/1.7 的光圈，長焦鏡頭則是 50mm 的 f/1.9。不過，兩機超廣角鏡都是 12MP 的 15mm 等效、f/2.2 光圈。小米 14T Pro推出鈦灰、鈦藍、鈦黑三色選擇，12GB + 512GB 版本定價1萬7999、12GB + 1TB 版本定價1萬9999。僅限 14T Pro，在 10 月 14 日前在小米官方授權通路購入，並啟用一卡通虛擬卡的話，就送 500 元儲值金，送完為止。另外，小米 14T 則比 14T Pro多了檸檬綠1色，只有 12GB + 512GB 一個版本，定價 1萬4999。小米 14T全系列在10月30日 23：59 前，26歲以下高中及大專院校的學生，聯繫在線客服，通過學生身份驗證，可獲得折價券碼，買14T全系列新機現折500元，若加上小米 14T Pro 限時送500元一卡通儲值金，等於購機最高現折1000元。最後，小米手環 9 NFC 定價則是1395元，搭配 EasyWallet 悠遊付 App，可以線上加值和購買定期票。到 12 月 31 日前，由官方渠道購買 Xiaomi 手環 9 NFC，下載悠遊卡並透過 EasyWallet app 加值一次，就送 50元的悠遊付回饋金，限量2萬名。