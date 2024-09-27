快訊／雨繼續下！基隆、新北4縣市「大雨特報」　最新警戒區曝光

中央氣象署今（27）日晚間7點05分針對基隆等「4縣市」發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（27）日基隆北海岸、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
⚠️大雨特報警戒範圍
大雨：基隆市、新北市（淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區）、宜蘭縣、花蓮縣
氣象署晚間也提醒，位於琉球南方海面的低氣壓，因所處環境有利，未來有發展為熱帶性低氣壓並進一步增強為颱風的趨勢，短期內將先往南移動，29日起轉向北北西方向朝臺灣東方海面移動，其外圍雲系於週末兩天(28 日、29 日)開始影響臺灣，颱風最接近臺灣的時間約為30日至10月2日，強度以中度颱風機率較高，由於29日起將逐漸朝臺灣東方海面接近，後續不排除發布颱風警報，也請做民眾好防颱準備。
🟡未來數日天氣重點
9/29(日) 隨熱帶性低氣壓或颱風增強並接近，受東北風增強及其外圍雲系影響，迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨或雷雨，且北部及宜蘭降雨較持續、明顯，在基隆北海岸、大臺北及東北部地區有局部大雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴，午後對流發展旺盛，嘉義以南地區有局部較大雨勢發生的機率。
9/30(一)~10/2(三) 颱風最為接近，受颱風或其外圍環流影響，30日北部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。
1日、2日雨勢再增加，中部以北、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部地區及中部山區有局部大雨，尤其北部及東北部地區有豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生的機率。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大雨：基隆市、新北市（淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區）、宜蘭縣、花蓮縣
氣象署晚間也提醒，位於琉球南方海面的低氣壓，因所處環境有利，未來有發展為熱帶性低氣壓並進一步增強為颱風的趨勢，短期內將先往南移動，29日起轉向北北西方向朝臺灣東方海面移動，其外圍雲系於週末兩天(28 日、29 日)開始影響臺灣，颱風最接近臺灣的時間約為30日至10月2日，強度以中度颱風機率較高，由於29日起將逐漸朝臺灣東方海面接近，後續不排除發布颱風警報，也請做民眾好防颱準備。
🟡未來數日天氣重點
9/29(日) 隨熱帶性低氣壓或颱風增強並接近，受東北風增強及其外圍雲系影響，迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨或雷雨，且北部及宜蘭降雨較持續、明顯，在基隆北海岸、大臺北及東北部地區有局部大雨發生的機率，中南部地區為多雲到晴，午後對流發展旺盛，嘉義以南地區有局部較大雨勢發生的機率。
9/30(一)~10/2(三) 颱風最為接近，受颱風或其外圍環流影響，30日北部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。
1日、2日雨勢再增加，中部以北、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部地區及中部山區有局部大雨，尤其北部及東北部地區有豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生的機率。